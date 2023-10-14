Біля Севастополя підбито ще одне судно РФ: деталі атаки на ворожі кораблі

Крім патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" підбито ще одне судно окупантів.

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Буксир РФ "Профессор Николай Муру" підбитий в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Michael, aa.com.tr

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці нещодавніх ударів по російським кораблям в акваторії захопленого РФ Севастополя в Чорному морі.

За його даними, ВМС зуміли уразити 13 жовтня в окупованому Севастополі рятувальне буксирне судно РФ "Профессор Николай Муру". Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За даними представника ВМС, росіяни відправили буксир на допомогу пошкодженому патрульному кораблю Чорноморського флоту РФ "Павел Державин".

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"Якщо простою людською мовою - трохи засумував "Павел Державин" і, як з'ясовується, з ним ще й "Коля Муру" (рятувальне буксирне судно "Профессор Николай Муру" - ред.) засумував вчора. Вчора була, можна сказати, така "п'ятниця 13-го" Чорноморського флоту РФ... Двічі був уражений патрульний корабель "Павел Державин" - тільки з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира "Муру", який також зараз відбуксирують", — розповів Плетенчук.

Разом з тим співрозмовник додав, що у буксира є пошкодження, але їх характер і за яких обставин його уразили поки у ВМС України не можуть сказати.

Раніше у ВМС назвали чисельність угруповання РФ біля берегів України. Кілька місяців тому угруповання РФ в морі було набагато більше, підкреслив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі. Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська, розповіли в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов'язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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