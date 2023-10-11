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"Без наступу": експерт розкрив, коли ЗСУ вийти до Азовського узбережжя і Криму

Юлія Куришко
11 жовтня 2023, 16:59 оновлено 11 жовтня, 16:59
Коли мова йде про наступ слабшої країни на сильнішу, логічніше буде міркувати про іншу стратегічну мету, вважає Рустамзаде.
'Без наступу': експерт розкрив, коли ЗСУ вийти до Азовського узбережжя і Криму
Рустамзаде пояснив, коли ЗСУ дійдуть до Азовського узбережжя / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

В інтерв'ю Главреду азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде розповів, чи здатні ЗСУ вийти до Азовського узбережжя і Криму до кінця цього року.

"Я думаю, що українцям, в тому числі і військово-політичному керівництву, не варто розглядати військовий конфлікт з точки зору класичної війни, яка передбачає аналіз, наприклад, наступальних операцій. Краще дивитися на Ізраїль (розмова записувалася до нападу ХАМАСу на Ізраїль, - ред.) Історія сучасних воєн показує, що ситуація в Ізраїлі, на зорі незалежності країни, підходить для аналізу війни в Україні", - зазначив військовий аналітик.

Рустамзаде зазначив, що Ізраїлю теж довелося воювати з країнами, сукупний потенціал яких у військово-економічному і демографічному плані набагато перевищував його можливості. У ситуації, коли мова йде про наступ слабшої країни на сильнішу, логічніше буде міркувати про іншу стратегічну мету, додав він.

"В умовах ешелонованої лінії оборони противника стратегічною метою України має стати його виснаження. Існує багато способів ведення війни, і це не обов'язково наступ. Силам оборони України в цілому потрібно зосередитися на нарощуванні своїх можливостей, спрямованих на виснаження Росії. Виснаження безпосередньо не пов'язане з наступальними діями", - пояснив аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

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війна в Україні Агіль Рустамзаде
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