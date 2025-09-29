"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в Україну

Музиканти в Києві побачили зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки.

The Rasmus випустила фільм про свою поїздку в Україну / колаж: Главред, фото: скріншот

Представники Фінляндії на "Євробаченні-2022", культовий рок-гурт The Rasmus , випустили документальний фільм про свою подорож до України. Влітку музиканти стали хедлайнерами Atlas Festival.

На офіційному YouTube-каналі The Rasmus вийшла короткометражка, в якій учасники бенду розповіли, з якими наслідками війни вони зіткнулися в Києві. Вони побачили зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки і навіть самі потрапили під одну з російських атак.

"Ми жили в готелі, де було укриття, тому ми були в безпеці від ракет. Було страшно сидіти в застосунку повітряної тривоги ввечері або вночі, перед сном, і читати повідомлення про ракети, які зараз перебувають у повітрі або вже влучили в землю. Гаразд, у повітрі перебуває 300 дронів і 13 ракет. Так само якби я гортав Facebook", - поділився соліст гурту Лаурі Юленен.

Крім цього, музиканти встигли побувати в дитячій лікарні Охматдит, де поспілкувалися з маленькими пацієнтами. Також вони не оминули увагою своїх фанів, яких зустріли не лише на концерті, а й просто під час прогулянки столицею України.

Фільм вийшов фінською мовою з англійськими субтитрами. Таким чином про реалії війни в Україні зможуть дізнатися фани гурту з усього світу. Під час Atlas Festival The Rasmus допоміг зібрати донат у розмірі 3,5 мільйона гривень, які пішли на закупівлю необхідного хірургічного обладнання для Охматдиту. Кошти, зібрані від перегляду їхньої документалки, вони також передадуть на допомогу Україні.

Рок-гурт The Rasmus The Rasmus - фінський рок-гурт, що сформувався 1994 року в Гельсінкі, коли учасники гурту навчалися в старшій школі. Заснований він був Лаурі Юлленен (вокал, тексти), Ееро Гейноненом (бас), Паулі Рантасалмі (гітара) і Янне Гейсканен (ударні). Гейсканен пішов із гурту 1998 року, і незабаром його замінив Акі Гакала. У 2022 році Паулі Рантасалмі покинув гурт, його замінила Емілія Сухонен. The Rasmus - один із найуспішніших фінських гуртів: у всьому світі продано понад 3,5 мільйона їхніх альбомів, вони здобули вісім золотих і п'ять платинових нагород. The Rasmus випустили сім студійних альбомів, дві збірки та 24 сингли.

