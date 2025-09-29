Рус
"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в Україну

Віталій Кірсанов
29 вересня 2025, 14:11
Музиканти в Києві побачили зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки.
Представники Фінляндії на "Євробаченні-2022", культовий рок-гурт The Rasmus , випустили документальний фільм про свою подорож до України. Влітку музиканти стали хедлайнерами Atlas Festival.

На офіційному YouTube-каналі The Rasmus вийшла короткометражка, в якій учасники бенду розповіли, з якими наслідками війни вони зіткнулися в Києві. Вони побачили зруйновані будинки та бізнес-центри, понівечені вулиці та історичні пам'ятки і навіть самі потрапили під одну з російських атак.

"Ми жили в готелі, де було укриття, тому ми були в безпеці від ракет. Було страшно сидіти в застосунку повітряної тривоги ввечері або вночі, перед сном, і читати повідомлення про ракети, які зараз перебувають у повітрі або вже влучили в землю. Гаразд, у повітрі перебуває 300 дронів і 13 ракет. Так само якби я гортав Facebook", - поділився соліст гурту Лаурі Юленен.

Крім цього, музиканти встигли побувати в дитячій лікарні Охматдит, де поспілкувалися з маленькими пацієнтами. Також вони не оминули увагою своїх фанів, яких зустріли не лише на концерті, а й просто під час прогулянки столицею України.

Фільм вийшов фінською мовою з англійськими субтитрами. Таким чином про реалії війни в Україні зможуть дізнатися фани гурту з усього світу. Під час Atlas Festival The Rasmus допоміг зібрати донат у розмірі 3,5 мільйона гривень, які пішли на закупівлю необхідного хірургічного обладнання для Охматдиту. Кошти, зібрані від перегляду їхньої документалки, вони також передадуть на допомогу Україні.

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

