Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Юрій Берендій
29 вересня 2025, 15:48
Росія може готувати нові спроби атак на країни Європи та розширити дії проти країн колишнього СРСР, щоб відновити свій вплив, вказує Зеленський.
Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
Росія запропонувала умови миру - відповідь України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи погодиться Україна на зміну кордонів та що відомо про "гарні умови" миру від Кремля
  • Для чого Росія запускає дрони по Європі
  • Чому Трамп змінив позицію щодо війни в Україні

29 вересня 2025 року в рамках Варшавського форуму безпеки президент України Володимир Зеленський виступив із низкою ініціатив та закликів, спрямованих на зміцнення обороноздатності Європи перед обличчям агресії з боку Росії. У своєму виступі він також зазначив, що інциденти із порушенням повітряного простору Європи — це вже не локальні вильоти, а системні виклики, які вимагатимуть злагодженої відповіді.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського в рамках форуму, який транслювався на YouTube.

Про зміну кордонів України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зміна державних кордонів України виключена.

Під час онлайн-виступу на Варшавському форумі безпеки він підкреслив, що межі країни визначені Конституцією, визнані всіма державами світу та закріплені міжнародним правом.

Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
/ Фото: скріншот

Водночас він припустив, що, виходячи з поточної лінії фронту, можна було б перейти до дипломатичного формату, адже саме на рівні лідерів можливе узгодження режиму припинення вогню. На його думку, команди різних країн могли б почати роботу над планом завершення війни, проте це можливо лише за умови виконання ключової передумови.

"Росія не буде накреслювати нові кордони в Україні", - наголосив Зеленський.

Зеленський відповів Лукашенкові

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко живе у власній реальності, яку час від часу відвідує російський диктатор Володимир Путін. Під час розмови модераторка попросила його прокоментувати недавні заяви самопроголошеного керівника Білорусі щодо мирних переговорів між Росією та Україною. Лукашенко раніше стверджував, що обговорював це питання з Путіним, який нібито пропонував Україні вигідні умови.

"Мені складно якимось чином реагувати на те, що каже Лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолювався. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. І цей дім розміром з цілу країну. Але я хочу, щоб він пам'ятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але Путін іноді навідується і вони там розмовляють — дві старі людини. Важко коментувати", - зауважив президент України.

Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
/ Фото: скріншот

Які країни наступні цілі РФ

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що наступними жертвами путінської агресії можуть стати інші держави. Він підкреслив, що сигнали про порушення повітряного простору в Європі свідчать не про окремі випадки, а про небезпечну тенденцію, яка становить загрозу не лише окремим країнам, а й безпеці всього континенту.

"Ви бачили, що Естонія, Польща, Данія, Норвегія та Швеція. Були певні сигнали, я не кажу, що не може бути точної одноразової чи масової атаки. Ні, я говорю про тенденції. Диму без вогню не буває", — зазначив він.

За словами президента, такі дії є порушенням кордонів і міжнародного права, тож реакція має бути колективною — з боку ЄС, НАТО та США. Росія намагається розколоти союзників, але лише спільна позиція може зупинити її агресію.

Зеленський наголосив, що йдеться не тільки про європейські держави, а й про країни колишнього СРСР, де вплив Росії слабшає. Саме там, на його думку, Кремль може спробувати поширити свої дії.

"У Молдові, дякувати Богу, маємо проєвропейський результат. Молодці, вони. Президентка Майя Санду чудово попрацювала. Бо було багато ризиків і деякі мабуть ще залишаються. Але добре, що народ показав, куди прямує і яке майбутнє бачить", — сказав він.

Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
/ Інфографіка: Главред

Він також вказав на ризики для Казахстану та низки інших держав, закликавши до готовності протидіяти новим викликам.

Для чого Росія запускає дрони по Європі

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейських країн із закликом об’єднати зусилля та дати спільну відповідь на атаки Росії. Він зазначив, що масований наліт дронів на Польщу в ніч на 10 вересня став випробуванням не лише для цієї держави, а й для всього Альянсу. Порушення російськими літаками повітряного простору Естонії та нові інциденти з дронами у Північній Європі стали черговим тестом для НАТО, адже Москва перевіряє межі допустимого.

Зеленський підкреслив, що такими діями країна-агресор намагається відвернути увагу від кривавої війни проти України.

Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
/ Фото: скріншот

"Тоді з’являються голоси, які запитують: чи не отримує Україна занадто багато підтримки, чи, можливо, Росія заспокоїться, якщо зменшити увагу до України? Це хибні голоси. Майже всі загрози безпеці в Європі сьогодні походять від руйнівних дій Росії, від війни, яку Путін відмовляється завершувати. Тому Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам побудувати спільний, по-справжньому надійний щит проти російських повітряних загроз", - заявив президент.

Водночас він запевнив, що Україна спроможна ефективно боротися з усіма видами російських дронів і ракет. За його словами, якщо Росія втратить здатність завдавати повітряних ударів, вона не зможе продовжувати війну.

Як Росія запускає дрони над Європою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що існують дедалі переконливіші свідчення про використання Росією танкерів у Балтійському морі як платформ для запуску дронів, які стали причиною серйозних перебоїв у Північній Європі. На його думку, такі судна не повинні мати права на вільну діяльність у цьому регіоні, якщо вони задіяні у військових цілях.

"Це де-факто військова діяльність Росії проти європейських країн. Тож Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захищати себе", - зазначив президент.

Зміна політики Трампа щодо війни РФ проти України

Водночас глава держави зазначив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні помітно змінилася.

"Сьогодні у президента Трампа змінилася риторика. Змінилися сигнали та ставлення до України та безпеки в Європі", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп нині має глибоке розуміння ситуації, і його оцінка відповідає реальності, яку щодня переживає Україна. Він наголосив, що на даний момент риторика американського лідера є зваженою та спрямованою на підтримку України, хоча майбутній розвиток подій передбачити складно.

"Хоча, безперечно, він хоче бути і залишатися посередником між нами та Росією, щоб завершити цю війну", - зазначив глава держави.

Вступ до ЄС

Україна має стати членом Європейського Союзу — для цього робиться все необхідне.

"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить", - заявив Зеленський

Зеленський підкреслив, що вступ не повинен затримуватись через внутрішньополітичні мотиви окремих країн, і наголосив на потребі уникнути будь‑якої залежності від Росії, натякаючи на Угорщину.

Росія запропонувала 'вигідні умови' миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля
/ Інфографіка: Главред

Співпраця з Європою у сфері дронів

Глава держави також закликав європейських партнерів долучитися до виробництва дронів в Україні, зокрема перехоплювачів, адже саме перехоплення безпілотників — ключ до захисту повітряного простору;

"Сьогодні Україна має дрони-перехоплювачі, і це своєрідне ноу-хау. Але повірте, за три місяці Росія все це матиме. На це вказує хід цієї війни. Але якщо Росія це отримає, це не означає автоматично, що й Європа отримає це негайно", - зазначив Зеленський.

За його словами, для виробництва дронів-перехоплювачів Україні потрібне додаткове фінансування.

