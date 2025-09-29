Вже летять 'Шахеди': РФ найближчим часом може обстріляти Україну

На аеродромах в РФ є літаки, які вже спорядили крилатими ракетами.

https://glavred.net/ukraine/uzhe-letyat-shahedy-rf-v-blizhayshee-vremya-mozhet-obstrelyat-ukrainu-v-blizhayshee-vremya-10702358.html Посилання скопійоване

РФ здійснила пуски Шахедів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ здійснила пуски "Шахедів"

Росіяни споряджають літаки крилатими ракетами

Російські окупанти готуються до масованої атаки на Україну. Ворог вже здійснив пуски ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що пуски "Шахедів" були здійснені з:

відео дня

аеродром "Халіно" (Курська область),

полігон "Навля" (Брянська область),

аеродром "Міллєрово" (Ростовська область).

Також монітори попереджають про те, що Росія може активно споряджати літаки стратегічної авіації крилатими ракетами. Деякі вже споряджені.

Загалом на авіабазі "Енгельс" є два літаки, які були споряджені ракетами. Увечері туди прилетів ще один борт Ту-95МС з авіабази "Дягилево". Ймовірно, він також буде споряджений ракетами Х-101.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

На авіабазі "Оленья" є два борти без ракет. Також відомо, що вночі росіяни повернули чотири борти Ту-95МС на Далекий Схід на авіабазу "Українка".

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Як довго РФ зможе збільшувати виробництво ракет т дронів - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, як довго росіяни зможуть збільшувати виробництво ракет та дронів, нарощуючи удари по Україні. Він зазначив, що росіяни значно менше використовують ракет для ударів через нестачу пускових установок. Водночас активніше ворог застосовує балістичні ракети - скільки зробили за місяць, стільки і застосували.

"Інколи вони звертаються по допомогу до Північної Кореї щодо постачання КN-23. Загалом же основна проблема зараз не в дефіциті ракет чи можливості їх виробництва, а саме в критичній нестачі пускових установок для авіаційних та морських ударів", - сказав Коваленко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були і "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Інші новини:

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред