Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2025, 17:20
260
На аеродромах в РФ є літаки, які вже спорядили крилатими ракетами.
Вже летять 'Шахеди': РФ найближчим часом може обстріляти Україну
РФ здійснила пуски Шахедів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ здійснила пуски "Шахедів"
  • Росіяни споряджають літаки крилатими ракетами

Російські окупанти готуються до масованої атаки на Україну. Ворог вже здійснив пуски ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що пуски "Шахедів" були здійснені з:

відео дня
  • аеродром "Халіно" (Курська область),
  • полігон "Навля" (Брянська область),
  • аеродром "Міллєрово" (Ростовська область).

Також монітори попереджають про те, що Росія може активно споряджати літаки стратегічної авіації крилатими ракетами. Деякі вже споряджені.

Загалом на авіабазі "Енгельс" є два літаки, які були споряджені ракетами. Увечері туди прилетів ще один борт Ту-95МС з авіабази "Дягилево". Ймовірно, він також буде споряджений ракетами Х-101.

Вже летять 'Шахеди': РФ найближчим часом може обстріляти Україну
Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

На авіабазі "Оленья" є два борти без ракет. Також відомо, що вночі росіяни повернули чотири борти Ту-95МС на Далекий Схід на авіабазу "Українка".

Вже летять 'Шахеди': РФ найближчим часом може обстріляти Україну
Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Як довго РФ зможе збільшувати виробництво ракет т дронів - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, як довго росіяни зможуть збільшувати виробництво ракет та дронів, нарощуючи удари по Україні. Він зазначив, що росіяни значно менше використовують ракет для ударів через нестачу пускових установок. Водночас активніше ворог застосовує балістичні ракети - скільки зробили за місяць, стільки і застосували.

"Інколи вони звертаються по допомогу до Північної Кореї щодо постачання КN-23. Загалом же основна проблема зараз не в дефіциті ракет чи можливості їх виробництва, а саме в критичній нестачі пускових установок для авіаційних та морських ударів", - сказав Коваленко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були і "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Інші новини:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:58Війна
F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:38Війна
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:29Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Останні новини

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машини

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

Реклама
18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

Реклама
17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

15:48

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

14:58

Як зварити ідеально розсипчастий рис: золоте правило досвідчених кулінарівВідео

14:54

Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

14:44

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:36

З Днем захисників і захисниць України - красиві привітання у віршах і прозі

14:34

"Стерла його війна": відомий український актор загинув, захищаючи Україну

14:30

Російські окупанти зруйнували будинок відомої акторки - деталі

Реклама
14:11

"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в УкраїнуВідео

14:00

Які гриби найкраще сушити: простий секрет ідеальної заготівліВідео

13:59

Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти