Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

Віталій Кірсанов
29 вересня 2025, 14:54
Згідно з указом, призов відбудеться з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.
Путін підписав указ про осінній призов до армії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ на військову службу. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з указом, призов відбудеться з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року. В армію призвуть 135 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Цим же документом Путін звільнив військовослужбовців, термін служби яких закінчився.

22 вересня заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС Росії віце-адмірал Володимир Цимлянський заявив, що призовників у межах осіннього призову направлятимуть до пунктів дислокації для проходження служби тільки на території Росії, їх не залучатимуть до "спеціальної військової операції".

Він також додав, що осіння призовна кампанія буде проводитися з використанням Єдиного реєстру військового обліку. Паперові повістки також будуть застосовуватися для оповіщення громадян під час призову.

У 2024 році під час осіннього призову в армію РФ призвали 133 тисячі осіб. Під час весняного призову 2025 року проходити службу відправили 160 тисяч осіб.

Чи буде РФ збільшувати призов в армію

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів Главреду, що за перше півріччя 2025 року РФ мобілізувала близько 150 тисяч осіб, що майже не покриває щомісячні втрати на фронті. Одночасно росіяни планують осінній наступ на трьох напрямках - Куп'янському, Покровському та Запорізькому, через що змушені перегруповувати війська.

Через зменшення охочих укладати контракти Кремль, імовірно, поступово збільшуватиме щомісячний призов у рамках часткової мобілізації до 50-60 тисяч, переважно в невеликих містах і віддалених регіонах, щоб уникнути протестів у великих містах. На його думку, строковиків відразу на фронт не відправлятимуть, але можуть змушувати підписувати контракти.

Мобілізація в Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, незважаючи на заяви про наявність "необмеженого людського ресурсу", Росія змушена звертатися за військовими кадрами в КНДР. Це пояснюється особливостями мобілізаційної політики в РФ

Також Кремль намагається максимально контролювати свої мобілізаційні ресурси. Одним із проявів цього є зростання штрафів за неповідомлення місцевих військкоматів про зміну місця проживання.

Крім цього, Росія теоретично може мобілізувати мільйон нових солдатів. Однак головне завдання для України та її партнерів полягає у створенні економічних умов, за яких продовження агресії стане не лише ризикованим, а й неможливим.

