Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

30 вересня: яке церковне свято і що не можна робити

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 30 вересня

Що не можна робити 30 вересня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 30 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 30 вересня

Григорій походив зі знатного роду. Його батько, за переказами, був пов'язаний із вірменським царським двором, але за участь у змові проти царя Трдата III був страчений. Малого Григорія врятували: його виховали в Каппадокії в християнському дусі, де він здобув ґрунтовну освіту і охрестився.

Повернувшись на батьківщину, він прагнув навернути вірменський народ до Христа. Але цар Трдат, ревний шанувальник язичницьких богів, дізнавшись про його віру, жорстоко покарав його: Григорія кинули в темницю в глибоку яму, де він пробув, за переказами, 13 років.

Коли цар Трдат тяжко захворів, тільки молитва Григорія зцілила його. Тоді цар навернувся до Христа і дозволив святому проповідувати віру по всій країні.

Григорія поставили першим католикосом (патріархом) Вірменії. Він заснував храми, монастирі, виховував нових священиків. Своє служіння він сприймав як мученицький подвиг, бо пережив переслідування, негаразди й ув'язнення.

Наприкінці життя святий усамітнився в пустелі, де й відійшов до Господа близько 326 року. Його мощі згодом були перенесені в різні місця і стали джерелом незліченних чудес.

Що не можна робити 30 вересня

Не слід ображати дітей, жінок - це день, коли особливо шанують жіночу віру, терпіння і материнську жертовність.

Не можна порушувати обіцянки - саме 30 вересня слова мають особливу силу і будь-яка неправда швидко обернеться проти людини.

Забороняється пліткувати, засуджувати інших - краще провести день у молитвах.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і ясна погода - чекайте на довгу і суху осінь, м'яку зиму;

сонячний і теплий день - тепло протримається ще кілька тижнів;

птахи високо летять - до гарної погоди;

почути грім цього дня - на малосніжну зиму;

вранці літає багато павутини - чекайте на довгу і суху осінь.

У народі 30 вересня носило назву Григорій Зимовець. Бо вже з цього часу очікували на перші ознаки холодів.

Іменини 30 вересня

Які завтра іменини: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Талісманом людини, народженої 30 вересня, є опал. З найдавніших століть камінь наділяли особливою силою захисту. Опал сприймали як талісман, що відкриває шлях до успіху в справах і зберігає людське серце від недуг.

