Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

Маріна Фурман
29 вересня 2025, 13:39
Діденко радить закутати горло та шию, адже вітер буде пронизливим.
дождь
Прогноз погоди на 30 вересня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода 30 вересня
  • Де пройдуть дощі в останній день вересня

Погода в Україні 30 вересня буде хмарною. Дощі очікуються майже по всій території. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, дощі пройдуть у західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї, у Кропивницькому з районами. На решті територій - без опадів.

У вівторок на Лівобережжі очікується +11…+17℃, а на Правобережжі – +7…+12℃.

Також 30 вересня майже по всій Україні очікується рвучкий вітер зі штормовими поривами.

"Закутуйте горло і шию тепло)", - рекомендує Діденко.

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода
Погода на 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода у Києві 30 вересня

У Києві 30 вересня переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря +10...+12℃. Діденко попереджає киян та гостей столиці про сильний вітер.

"Будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок", - додала синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

Як писав Главред, у понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом. Температура повітря становить -3°С.

Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

