'Не нажеруться ніяк': сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

Росіяни подають особисті звернення до Путіна.

У Москві біля приймальні Путіна зібралися кілька сотень громадян Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Сотні росіян прийшли зі скаргами до адміністрації Путіна

Активісти вимагають зупинити будівництво доріг, стоянок та елітних ЖК

У Росії сотні активістів прийшли до адміністрації диктатора Володимира Путіна. Вони масово подають особисті звернення до кремлівського лідера. Росіяни незадоволені поточною ситуацією в країні. Про це повідомляють росЗМІ.

Чим незадоволені росіяни

За даними російських медіа, активісти вишикувалися в довгу чергу, щоб подати звернення в адміністрацію Путіна на захист природних зон Москви і області, що особливо охороняються, а також проти розширення платних стоянок.

відео дня

Активісти підкреслюють, що масштабні проекти реалізуються без будь-якого врахування думки людей.

Росіяни протестують проти будівництва платних доріг через ліси, проти забудови заповідних зон, проти розширення платних стоянок.

"Ми вже по природних зонах понад 12 тисяч підписів подали... Наприкінці минулого року Собянін перетворив усі 146 зелених зон Москви з особливо охоронюваних природних територій (ООПТ) на ООЗТ, знизивши їхній статус. Тепер дозволена будь-яка капітальна забудова", — розповів активіст.

Люди стають все злішими, тому що вони бачать, що на них плюють, що територія забудови розширюється, що їх зовсім не чують.

Вимоги активістів

Активісти національного парку висловили вимоги: "Не дайте загинути національному надбанню!", "Дотримуйтесь прав людини!", "Врятуйте Лосиний острів!" і "Дотримуйтесь вашої Конституції!"

"У мене тут просто фотографія лося, але у мене є інша, де лось стоїть на колінах. Він стоїть на колінах, тому що у нас, на Лосиному острові, справжня біда. Прямо через територію національного парку федерального значення ведуть незаконні роботи з будівництва дороги", — емоційно висловилася екоактивістка.

При цьому влада досі називає забудову "капітальним ремонтом", попри вирубку тисяч дерев і червонокнижних рослин. Жителі впевнені, що така дорога не усуне затори в Підмосков'ї.

Особисті проблеми громадян

Є у черзі й люди з приватними проблемами.

"Ми вже втомилися рахувати їхні мільярди, вже не сейфами, а кімнатами. Не нажеруться ніяк. Припиніть! Це як треба ненавидіти свій народ, свою країну, щоб так поводитися. Скільки вже можна терпіти?", — заявила одна з активісток, яка стверджує, що держава вилучила в неї єдине житло, попри інвалідність.

Дивіться відео, у якому тисячі росіян зібралися під адміністрацією Путіна:

Проблеми в Росії - новини за темою

Як писав Главред, Україна останнім часом активізувала удари по НПЗ країни-агресорка Росії. Це почали відчувати мешканці РФ. Росіяни по всій країні масово скаржаться на шалені ціни на бензин.

Крім цього, у росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України. Нещодавно у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що Росія опинилася перед серйозним бюджетним дефіцитом. Замість скорочення витрат на військові потреби Кремль може перекласти тягар на населення, підвищивши податки.

Інші новини:

