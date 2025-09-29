Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах у Молдові.

Партія "Дія і солідарність" перемогла на виборах у Молдові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський прокоментував вибори у Молдові

Президент України привітав Санду з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії на парламентських виборах. Він наголосив, що російська дестабілізаційна активність програє. Відповідну заяву Зеленський оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Президент України зазначив, що Росія, яка намагається дестабілізувати ситуації в Молдові - програла, а Молдова в Європі – виграє.

"Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що Київ завжди був на боці Молдови та підтримує країну.

"Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", - резюмував український лідер.

Скільки голосів набрала партія Санду на виборах

Після підрахунку 100% дільниць партія "Дія і солідарність" (PAS) чинної президентки країни Маї Санду набирає 50,16%.

"Патріотичний блок" під керівництвом колишнього проросійського президента Ігоря Додона набирає 24,19%.

Блок "Альтернатива" набирає 7,97%, партія "Демократія вдома" - 6,2%, а "Наша партія" - 5,62%.

Вибори в Молдові - що відомо

Як писав Главред, у неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Понад половина зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні.

Під час голосування у Молдові затримали трьох осіб за підготовку заворушень. Правоохоронці викрили трьох співробітників силових структур Придністров’я, які планували "створити паніку серед людей" за допомогою піротехніки.

Пізніше зʼявилася інформація, що на виборах у Молдові, які відбулися 28 вересня, проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія та Солідарність" (PAS) отримала найбільшу підтримку серед виборців.

Про персону: Майю Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.

