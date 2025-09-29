Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Маріна Фурман
29 вересня 2025, 12:50
152
Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах у Молдові.
Зеленский, Санду
Партія "Дія і солідарність" перемогла на виборах у Молдові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Зеленський прокоментував вибори у Молдові
  • Президент України привітав Санду з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії на парламентських виборах. Він наголосив, що російська дестабілізаційна активність програє. Відповідну заяву Зеленський оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Президент України зазначив, що Росія, яка намагається дестабілізувати ситуації в Молдові - програла, а Молдова в Європі – виграє.

відео дня

"Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що Київ завжди був на боці Молдови та підтримує країну.

"Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", - резюмував український лідер.

Скільки голосів набрала партія Санду на виборах

Після підрахунку 100% дільниць партія "Дія і солідарність" (PAS) чинної президентки країни Маї Санду набирає 50,16%.

"Патріотичний блок" під керівництвом колишнього проросійського президента Ігоря Додона набирає 24,19%.

Блок "Альтернатива" набирає 7,97%, партія "Демократія вдома" - 6,2%, а "Наша партія" - 5,62%.

Вибори в Молдові - що відомо

Як писав Главред, у неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Понад половина зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні.

Під час голосування у Молдові затримали трьох осіб за підготовку заворушень. Правоохоронці викрили трьох співробітників силових структур Придністров’я, які планували "створити паніку серед людей" за допомогою піротехніки.

Пізніше зʼявилася інформація, що на виборах у Молдові, які відбулися 28 вересня, проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія та Солідарність" (PAS) отримала найбільшу підтримку серед виборців.

Інші новини:

Про персону: Майю Санду

Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Молдова Володимир Зеленський Мая Санду новини Молдови
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:39Синоптик
Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:50Світ
ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

12:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Останні новини

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

12:50

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:40

Гороскоп для Тельців на жовтень 2025: час нових проєктів і балансу в життіВідео

Реклама
12:33

"Самозванка": спливла правда про шлюб мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:29

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

12:25

Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

12:08

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

11:55

Відома українська співачка народила третю дитину - як назвали малюка

11:49

Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

Реклама
11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

10:56

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

10:49

Україна готує відповідь на удари РФ по енергетиці: генерал озвучив задум Києва

10:47

Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

10:47

ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

10:40

У Львівській області стався землетрус: деталі

10:31

Золоті монети просто під ногами: в якому місті України знайшли справжній скарбВідео

10:29

10 тисяч євро за кілограм: який мед найдорожчий у світі й в УкраїніВідео

10:21

Мати пропагандиста Кеосаяна не з'явилася на його похорон - що сталося

10:05

Незакритий гештальт: фіналістка Нацвідбору зробила несподівану заяву

09:52

НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ - The Times

09:47

Це війна між варварством і цивілізацієюПогляд

09:41

"Ми вже у стані війни з Росією": у Британії зробили гучну заяву

09:34

В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

09:17

Навіть говорити про неї не хоче: що Сумська розповіла про старшу доньку-мовчунку

08:58

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

08:56

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

08:44

Окупанти йдуть в обхід: в ISW заявили про проблеми РФ на гарячій ділянці фронту

07:55

"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

07:22

Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

Реклама
07:10

Складна загадка на уважність: чим відрізняються дві дівчини

06:40

У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

06:09

Київ під атакою: статистика уражень не показала прориву в ППОПогляд

05:44

Чоловік ще не знає: Світлана Тарабарова натякнула на четверту вагітність

05:03

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

04:30

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

04:02

Штраф не загрожує: три випадки, коли за кермом можна користуватися телефоном

03:32

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причинуВідео

02:35

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

02:02

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти