Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Коротко:
- Зеленський прокоментував вибори у Молдові
- Президент України привітав Санду з перемогою
Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою її партії на парламентських виборах. Він наголосив, що російська дестабілізаційна активність програє. Відповідну заяву Зеленський оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
Президент України зазначив, що Росія, яка намагається дестабілізувати ситуації в Молдові - програла, а Молдова в Європі – виграє.
"Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", - написав Зеленський.
Він підкреслив, що Київ завжди був на боці Молдови та підтримує країну.
"Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", - резюмував український лідер.
Скільки голосів набрала партія Санду на виборах
Після підрахунку 100% дільниць партія "Дія і солідарність" (PAS) чинної президентки країни Маї Санду набирає 50,16%.
"Патріотичний блок" під керівництвом колишнього проросійського президента Ігоря Додона набирає 24,19%.
Блок "Альтернатива" набирає 7,97%, партія "Демократія вдома" - 6,2%, а "Наша партія" - 5,62%.
Вибори в Молдові - що відомо
Як писав Главред, у неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Понад половина зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні.
Під час голосування у Молдові затримали трьох осіб за підготовку заворушень. Правоохоронці викрили трьох співробітників силових структур Придністров’я, які планували "створити паніку серед людей" за допомогою піротехніки.
Пізніше зʼявилася інформація, що на виборах у Молдові, які відбулися 28 вересня, проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду "Дія та Солідарність" (PAS) отримала найбільшу підтримку серед виборців.
Інші новини:
- Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі
- "До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами
- Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області РФ
Про персону: Майю Санду
Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред