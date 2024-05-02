'Варто очікувати змін': у ДПСУ анонсували зміни у правилах виїзду українців за кордон

Уряд України має оновити нормативні документи відповідно до нового закону про мобілізацію, який вступить у силу 18 травня, пояснив речник Андрій Демченко.

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Для деяких українців можуть змінитися правила виїзду за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Очікується, що ці зміни відбудуться після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набере чинності. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, уряд повинен оновити нормативні документи відповідно до нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня. Це може призвести до змін у правилах перетину державного кордону.

Речник наголосив, що Держприкордонслужба не має точних деталей щодо того, які саме зміни будуть внесені. Однак, ймовірно, вони стосуватимуться громадян, які мають відстрочку від призову.

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"Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", - пояснив Демченко.

Новий закон про мобілізацію - деталі

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні. 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт. Він набуде чинності 18 травня.

Положення закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, з 18 травня запустять електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, що дозволить оновлювати дані військовозобов'язаним дистанційно, без необхідності відвідувати ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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