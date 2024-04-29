УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Виїзд чоловіків за кордон у травні: хто має право і за яким законом

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 09:30
Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану і які підстави існують для цього за законом.
Прикордонники, ухильники
Як законно виїхати за кордон під час війни? / Колаж Главред, фото Держприкордонслужба

Законопроєкт № 10449 пропонує внесення змін до норм щодо військового обліку, призову та інших аспектів військової служби та мобілізації. Його нові норми не змінюють правила перетину кордону для чоловіків у віці від 18 до 60 років, однак надають співробітникам Держприкордонслужби право перевіряти військово-облікові документи всіх громадян, які виїжджають. Чинні правила виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану регламентує постанова КМУ № 57.

Хто може виїжджати за кордон під час війни?

Чоловіки віком до 18 і понад 60 років, а також ті, які виключені з військового обліку за станом здоров'я та не скоювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил. До таких чоловіків належать особи з інвалідністю та важкими інфекційними захворюваннями.

На даний момент військовозобов'язані мають право виїзду за кордон за такими підставами:

відео дня
  • за станом здоров'я;
  • для навчання;
  • якщо вони є держслужбовцями;
  • за сімейними обставинами;
  • за професією;
  • для допомоги Збройним силам.

Виїзд за кордон студентів

2 квітня Уряд ухвалив постанову № 366 Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, яка змінює правила перетину кордону студентами-чоловіками.

Документ передбачає, що студенти зможуть виїхати за кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

  • віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчаються за денною формою у закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності та здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
  • є учасниками освітньої академічної мобільності;
  • їдуть на навчання до іноземних закладів освіти строком на 1 семестр.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснюється, це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Невдовзі в паспортному центрі у Варшаві утворилися величезні черги одразу після того, як українцям призовного віку тимчасово припинили надавати консульські послуги. Чоловікам відмовляли у видачі навіть готових документів, посилаючись на те, що "не працює система".

Як повідомляв Главред, у Європейській комісії "взяли до уваги" рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Директива щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі та призовного статусу громадян.

мобілізація інфографіка

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

держкордон прикордонники Держприкордонслужба прикордонний контроль
Реклама

Головне за день

Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

10:12 Україна
Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

10:12 Спорт
Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти

09:00 Україна
Всі головні новини

Популярне

Приповз першим: путініст Стас Михайлов висловився про Пугачову 16550

Приповз першим: путініст Стас Михайлов висловився про Пугачову

Гороскоп Таро на тиждень з 29 квітня до 5 травня: Левам - труднощі, Дівам - гроші 15588

Гороскоп Таро на тиждень з 29 квітня до 5 травня: Левам - труднощі, Дівам - гроші

Бруд : путініст Михайло Боярський визвірився у бік своєї онуки 10426

"Бруд": путініст Михайло Боярський визвірився у бік своєї онуки

Постаріла Валюха зі Сватів із сальним волоссям шокувала мережу відеозверненням 5580

Постаріла Валюха зі "Сватів" із сальним волоссям шокувала мережу відеозверненням

Останні новини

11:20

Церковне свято 30 квітня: що не можна робити у Страсний вівторок

11:20

Як відбілити ковдри і подушки без прання: жовті плями зникнуть на очах

11:01

"Ходила з діркою на підошві": Тіна Кароль розповіла, як починала кар'єру

10:48

Китайський гороскоп на завтра 30 квітня: Змії - стрес, Собакам - доленосний момент

10:22

Гороскоп Таро на травень 2024: Овнам - нова справа, Тельцям - успіх, Близнюкам - прибутокВідео

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продуктиЩо змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти
10:12

Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

10:12

Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

09:59

"В її голові ненависть": путініст Кіркоров висловився про Пугачову і налетів на Галкіна

09:58

Як правильно провести Чистий четвер 2024: що можна і категорично заборонено робити

Реклама
09:30

Виїзд чоловіків за кордон у травні: хто має право і за яким законом

09:03

Майбутні компенсації Україні: дві глобальні тенденціїПогляд

08:44

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

08:43

Гороскоп на завтра 30 квітня: Скорпіонам - неймовірна удача, Левам - вигорання

08:36

Окупанти прорвалися у два села на Донбасі: де доведеться зупиняти ворога

08:33

Українцям за кордоном пенсії даватимуть інакше: кого це зачепить

07:46

РФ не збирається закінчувати війну в Україні: Пєсков зізнався, на що сподівається Путін

06:55

Від чого нас врятував останній МайданПогляд

06:50

ЗСУ відійшли з позицій на Донбасі: в ISW сказали, чи сприяє це просуванню РФ

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти слова

04:10

Рішення є: ЗСУ можуть бити західною зброєю по РФ - майор розкрив сценарій

Реклама
03:33

Під загрозою 5 областей: генерал ЗСУ назвав нову ціль Путіна на Сході

02:45

Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

02:00

Колишня дружина Потапа публічно потролила Настю Каменських

01:40

Головоломка, що "підриває" мозок: потрібно знайти дорогу, яка не схожа на дві іншіВідео

01:28

ЗСУ неочікувано застосували проти "Шахедів" тренувальний Як-52: усі подробиці

28 квітня, неділя
23:05

Країна-союзник РФ продала США 81 літак, їх можуть передати Україні - ЗМІ

22:24

Був натяк Буданова: розкрито несподівані терміни й напрямок контрудару ЗСУ

21:41

Путін може відтермінувати рішення: топдипломат ЄС зробив прогноз про терміни війни

21:36

Військові проходили реабілітацію: розкрито деталі вбивства українців у Німеччині

20:47

Битва Байдена і Трампа за Білий дім: опитування CNN показало свіжі рейтинги

20:38

Вибухи та сильна пожежа: з'явилися супутникові кадри летовища у РФ після прильоту

19:40

Потужний удар по логістиці РФ: у ГУР розкрили деталі та показали вогняне відеоВідео

18:46

Шлях до миру може початися в червні: Зеленський закликав Захід до рішучих дій

18:42

РЛС за 10 млн злетіла в повітря: бійці ГУР завдали потужного удару по окупантах

18:35

Після заяв про французьку армію в Україні Макрон заговорив про "ядерку"

18:30

На генералів РФ очікують два сценарії: у Польщі оцінили загрозу ядерного удару

18:02

"Бруд": путініст Михайло Боярський визвірився у бік своєї онуки

17:30

У бій кинули спецпідрозділ ГУР: окупантів вибили з позицій біля Часового Яру

17:22

Росія нарощує війська на Харківському напрямку: Сирський зробив заяву

17:03

Jordanluca створив джинси з імітацією калюжі від сечі: вони стали хітом продажівФото

Реклама
16:56

Постаріла Валюха зі "Сватів" із сальним волоссям шокувала мережу відеозверненням

16:18

ЗСУ звільнили острів на півдні, але пішли з рубежів на сході: Сирський розкрив деталі

16:09

Коли закінчиться війна в Україні: боєць НГУ назвав прогноз

16:07

Так робили ще наші бабусі: для чого люди перед сном солять шкарпеткиВідео

15:55

Боїться атак БПЛА: Росія масово скасовує "ходу з дідами" до 9 травня

15:25

Гороскоп Таро на тиждень з 29 квітня до 5 травня: Левам - труднощі, Дівам - гроші

15:19

Потужні удари по цілях у Криму: Італія долучилася до постачання ракет Україні

14:42

Церковне свято 29 квітня: що не можна робити в Страсний тиждень

14:33

alyona alyona втратила голос перед Євробаченням - причина

14:32

Чому не можна застеляти ліжко вранці: справжня причина здивує багатьох

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти