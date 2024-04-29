Виїзд чоловіків за кордон у травні: хто має право і за яким законом

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану і які підстави існують для цього за законом.

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Як законно виїхати за кордон під час війни? / Колаж Главред, фото Держприкордонслужба

Законопроєкт № 10449 пропонує внесення змін до норм щодо військового обліку, призову та інших аспектів військової служби та мобілізації. Його нові норми не змінюють правила перетину кордону для чоловіків у віці від 18 до 60 років, однак надають співробітникам Держприкордонслужби право перевіряти військово-облікові документи всіх громадян, які виїжджають. Чинні правила виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану регламентує постанова КМУ № 57.

Хто може виїжджати за кордон під час війни?

Чоловіки віком до 18 і понад 60 років, а також ті, які виключені з військового обліку за станом здоров'я та не скоювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил. До таких чоловіків належать особи з інвалідністю та важкими інфекційними захворюваннями.

На даний момент військовозобов'язані мають право виїзду за кордон за такими підставами:

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за станом здоров'я;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за сімейними обставинами;

за професією;

для допомоги Збройним силам.

Виїзд за кордон студентів

2 квітня Уряд ухвалив постанову № 366 Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, яка змінює правила перетину кордону студентами-чоловіками.

Документ передбачає, що студенти зможуть виїхати за кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються за денною формою у закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності та здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання до іноземних закладів освіти строком на 1 семестр.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу. Як пояснюється, це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Невдовзі в паспортному центрі у Варшаві утворилися величезні черги одразу після того, як українцям призовного віку тимчасово припинили надавати консульські послуги. Чоловікам відмовляли у видачі навіть готових документів, посилаючись на те, що "не працює система".

Як повідомляв Главред, у Європейській комісії "взяли до уваги" рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Директива щодо тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі та призовного статусу громадян.

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