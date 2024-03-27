Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

Французький президент Еммануель Макрон мав на увазі відправку в Україну військ під європейською егідою, а не НАТО. Якщо таке станеться, то, найімовірніше, саме французи навчатимуться в українців "на нулі", зазначив в інтерв'ю Главреду заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.
Ідея власної європейської армії не нова, зазначив Самусь. Сам Макрон висунув відповідну концепцію ще 2017 року - коли Трамп, тоді ще президент США, говорив про вихід США з НАТО.
"Заяви Макрона та інших французьких чиновників свідчать про те, що це - урядова концепція адміністрації президента Франції, яку Макрон просуває і за якою сподівається отримати підтримку. Насамперед від Німеччини, бо без неї це важко собі уявити, адже німецька економіка - це найбільша економіка Європи", - сказав Самусь.
Хто такий Михайло Самусь
Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).
У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express у місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проєктами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором журналу Вісник експортного контролю, журналістом Defense Express.
Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських і зарубіжних виданнях.
І коли в ЄС кажуть, що приїдуть інструктори, то вони приїдуть вчитися в українців на "нулі", а не навпаки, впевнений Самусь.
Якщо йтиметься про відправку механізованої бригади - можливо, вона буде підпорядкована українському командуванню.
"Для цього, цілком імовірно, можуть створити спеціальне командування саме для підпорядкування європейських контингентів, які братимуть участь у наших операціях. Після того вже буде спільне планування операцій українських збройних сил і європейських, які працюватимуть у війні проти Росії. Але це будуть спільні операції, і тут це будуть робити, ґрунтуючись на договорах", - пояснив експерт.
На законодавчому рівні можна створювати умови для того, щоб розташовувати в Україні військові бази союзників.
"І, звісно, прописати для цього спеціальним законом процедуру допуску і створення іноземних баз наших союзників - НАТО, ЄС чи нового безпекового союзу, який може бути створений. Тому що Велика Британія в цій ситуації геополітично трохи підвисає", - додав Самусь.
Слова Макрона про Україну - що відомо про його заяви перекинути в Україну війська
Наприкінці лютого французький президент Еммануель Макрон у розмові з союзниками по НАТО вказав, що Парижу та іншим європейським столицям врешті доведеться ухвалювати рішення про введення в Україну своїх військ.
Це неабияк стурбувало членів НАТО, вони називали різку зміну поглядів Макрона загрозою ескалації російсько-української війни і початком масштабної війни у разі втручання у хід бойових дій західних військових.
Водночас Польща і країни Балтії слова Макрона схвалили.
Макрон потім неодноразово підтверджував у публічних дискусіях, що розглядає варіант щодо відправку в Україну французької армії - у разі якщо РФ спробує іще раз піти на Київ чи захопити Одесу.
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