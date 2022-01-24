Євросоюз виділив Україні допомогу на €1,2 млрд через загрозу вторгнення РФ

Україна молучить допомогу Євросоюзу / УНІАН

Євросоюз прийняв рішення про надання Україні чергової фінансової допомоги на тлі триваючого стягування військ РФ до кордонів.

ЄС виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро, повідомила в понеділок голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен.

Вона пояснила, що фінансова допомога ЄС складається як з екстрених кредитів, так і з грантів.

"По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги в розмірі EUR1,2 млрд.цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", - сказала глава ЄК в спеціальній заяві в Брюсселі.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якомога швидше. Потім ми приступимо до швидкої виплати першого траншу в розмірі EUR600 млн", - додала фон дер Ляйен.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше заявила, що за даними американської розвідки Росія може піти на провокацію на Донбасі за кілька тижнів до військового вторгнення в Україну. Можливий план Москви передбачає атаку на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором", щоб використовувати ситуацію як привід для атаки на українську державу.

Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів Української держави зосереджено вже понад 127 тисяч російських військ. Як вважають у відомстві, Росія може завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.

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