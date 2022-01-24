"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути Україну

Станом на грудень минулого року в Україні налічувалося близько 250 японців.
Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.
За даними NHK, влада Японії підвищила рівень "інформації про небезпеку" в Україні до третього. Це рішення прийнято на тлі інформації про загрозу російського вторгнення
Крім того, з 24 січня поточного року японцям рекомендують не відвідувати українську державу.
"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановані поїздки і закликаємо всіх знаходяться в Україні японців покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - сказано в повідомленні.
Також в МЗС додали, що станом на грудень минулого року в Україні налічувалося близько 250 японців.
Нагадаємо, раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.
У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".
При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.
Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.
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