"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути Україну

Японія хоче забрати з України своїх громадян / УНІАН

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

За даними NHK, влада Японії підвищила рівень "інформації про небезпеку" в Україні до третього. Це рішення прийнято на тлі інформації про загрозу російського вторгнення

Крім того, з 24 січня поточного року японцям рекомендують не відвідувати українську державу.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановані поїздки і закликаємо всіх знаходяться в Україні японців покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - сказано в повідомленні.

Також в МЗС додали, що станом на грудень минулого року в Україні налічувалося близько 250 японців.

Реклама

Нагадаємо, раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

Читайте також: