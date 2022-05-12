Стало відомо, який варіант визволення бійців "Азова" Ердоган пропонував російським окупантам

Реджеп Ердоган / колаж фото ua.depositphotos.com

Влада Туреччини пропонувала російським окупантам свій варіант порятунку українських бійців, які утримують оборону в межах заводу"Азовсталь". Турецька влада просила у представників країни-агресора дати можливість вивезти українських воїнів на турецькому кораблі, обіцяючи забезпечити їх перебування на території Туреччини до кінця війни. Про це розповів у коментарі агентству "Укрінформ" один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв.

Однак Росія на пропозицію не погодилася і зажадала, щоб захисники Маріуполя склали зброю і здалися в полон.

"Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Крім того, його спікер Ібрагім Калін розмовляв з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Він йому сказав: "У нас в порту в Стамбулі стоїть корабель місткістю дві тисячі чоловік. У будь-який момент, коли ми з вами домовимося, він прийде в порт Бердянськ, на цьому кораблі будуть автобуси, які перевезуть їх (українських воїнів - Главред) з Маріуполя до Бердянська, бо порт Маріуполя замінований. Вони проїдуть до Бердянська у супроводі турецьких спостерігачів, і ми, турецька сторона, зобов'язуємося, що до закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки, тобто до закінчення війни вони не будуть воювати", ‒ розповів Джемілєв.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

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