Міністр Верещук розповіла, як російські агресори б'ють по колонах біженців з "Градів"

Система залпового вогню "Град" / УНІАН

Російські агресори обстрілюють колони з евакуйованими українськими жінками та дітьми. Про це заявила очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Росія обстрілює гуманітарні коридори, незважаючи ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивести жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян", – заявила чиновниця.

Верещук також пояснила, чому складно евакуювати людей із зони тимчасово окупованих територій і з лінії зіткнення.

Міністр каже, що люди гранично шоковані тим, як "їх нещадно і безсовісно поливають росіяни з Градів".

"Я знаю, яка це для них рана, біль. Ми все це разом переживемо, і вони це розуміють. І дуже хочуть жити в своїй державі, мати притулок, впевненість у безпеці, розуміти, що вони не будуть колись вбиті росіянами або іншим ворогом" ,- підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.