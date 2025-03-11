США відновили військову допомогу Україні: у Зеленського розкрили деталі

Важливо:
- Є дані з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні
- Домовленості зі США починають виконуватися
Заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса прокоментував підсумки переговорів делегацій України і США в Саудівській Аравії, в результаті яких було відновлено постачання оборонної допомоги Україні.
Як написав він у своєму Facebook, надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.
"Маю підтвердження, що безпекову допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває!", - написав Паліса.
Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.
Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.
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