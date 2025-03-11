США відновили військову допомогу Україні: у Зеленського розкрили деталі

Надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні, підкреслив Павло Паліса.

https://glavred.net/ukraine/ssha-vozobnovili-voennuyu-pomoshch-ukraine-u-zelenskogo-raskryli-detali-10646453.html Посилання скопійоване

США відновили оборонну допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Важливо:

Є дані з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні

Домовленості зі США починають виконуватися

Заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса прокоментував підсумки переговорів делегацій України і США в Саудівській Аравії, в результаті яких було відновлено постачання оборонної допомоги Україні.

Як написав він у своєму Facebook, надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

відео дня

"Маю підтвердження, що безпекову допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває!", - написав Паліса.

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

Читайте також:

Що таке Офіс Президента України? Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред