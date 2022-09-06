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США повторюють крок часів Другої світової і безпосередньо вступають у війну з Росією – офіцер ЗСУ

6 вересня 2022, 18:10

Між США з НАТО та Росією може статися військовий конфлікт, вважає Тарас Березовець.

США війська РФ
США повноцінно вступають у війну з Росією - експерт / Колаж Reuters

Сполучені Штати Америки включилися в Другу світову війну постачаннями озброєнь в рамках ленд-лізу Великобританії і Радянському Союзу. Після нападу Японії на Перл-Харбор американці оголосили війну нацистській Німеччині і вже безпосередньо вступили у військові дії. У ситуації з війною Росії проти України Вашингтон може діяти за таким же сценарієм. Про це заявив офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що США вже безпосередньо включаються у війну Москви проти Києва і провів паралелі з діями Вашингтона під час Другої світової війни.

"Це вже відбувається. Американці включилися в Другу світову постачанням ленд-лізу – до Британії та Радянського Союзу. А закінчилося це тим, що вони повноцінно вступили у війну наприкінці 1941 року, коли був напад Японії на Перл-Харбор, а далі вони оголосили війну вже нацистській Німеччині", - вважає військовий.

За його словами, американці вже фактично проводитимуть військову операцію, коли з'явиться командувач місією з військової допомоги Україні.

"Тут ситуація розвивається за таким самим сценарієм. Повільне втягування, спочатку йде ленд-ліз. У будь-якому випадку, військова операція вже буде проводитися, тільки-но з'явиться командувач операцією в Україні. Вони вже заявили про те, що буде призначено командувача в ранзі двох або тризіркового генерала армії США, який буде відповідати за логістику. Це вже військова операція. Якщо є командувач, є і операція. І буде назва цієї операції. Як вона буде називатися – "Нестримна свобода" або "Шлях до демократії" – вже не важливо. Це вже операція", - пояснив Березовець.

Росія може відкрити другий фронт

Як вважає експерт, Росія дійсно на певному етапі може відкрити другий фронт, про що вже говорять в Північноатлантичному альянсі. Під ударом, ймовірно, опиниться Молдова. Каталізатором може стати, наприклад, операція зі звільнення Придністров'я.

"Рано чи пізно Росія може відкрити другий фронт, про що заявляють сьогодні відкрито в НАТО. От нещодавно один із генералів Бундесверу сказав, що Москва здатна піти на такий крок. Проти кого вона його може відкрити – наприклад, проти Молдови.

Давайте припустимо ситуацію, за якої відбувається блискавична операція з деокупації Придністров'я. Це можливо – так. Там військові склади, зброя, там декілька мільйонів снарядів, яких гостро потребує наша артилерія. Україна може взяти участь у цій операції з деокупації цієї території Молдови, щоб надати допомогу.

І що тоді робитиме Путін? Путін буде змушений завдавати ударів по території Молдови. А якщо там перебуватиме румунський миротворчий контингент, це буде напад уже на союзника НАТО", - прогнозує Березовець.

Також він додав, що таким чином, війну Росії і НАТО виключати не можна. Рано чи пізно вона може статися. Однак навряд чи це буде ядерна війна, оскільки ніхто не піде на такі ризики.

"Ніхто не може виключити випадкового бойового зіткнення, через неправильне розуміння наказу, відкриття вогню. Ми зараз знаходимося на дуже небезпечній стадії. Але, повторюся, військове зіткнення між США і союзниками щодо НАТО можливе. Але це буде конвенційно неядерний конфлікт", - підкреслив Тарас Березовець.

Нагадаємо, політолог Березовець заявив, що окупований Росією Крим буде звільнено військовим шляхом. Причому це може статися як при Путіні, так і після його відходу з влади. Територію можна буде повернути, ймовірно, протягом 5 років.

Також Тарас Березовець вважає, що якщо ЗСУ дадуть в рамках ленд-лізу багато зброї, Україна отримає можливість розгромити війська Росії протягом півтора років. Процес може затягнутися, якщо Захід все ж таки зупиниться на сценарії повільного послаблення РФ.

Дивіться повну версію інтерв'ю Тараса Березовця Главреду

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