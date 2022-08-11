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Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і виправдав Росію - Reuters

11 серпня 2022, 12:20

Китай переконує, що США нібито хочуть "розчавити" Росію.

США, Китай
Китай назвав США "головним призвідником української кризи" / Reuters

Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і звинуватив Вашингтон в тому, що він "заганяє РФ в кут" розширенням НАТО. Про це заявив посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей, повідомляє Reuters.

Він додав, що США нібито хочуть "розчавити" Росію.

"Будучи ініціатором і головним призвідником української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції щодо Росії, продовжує поставляти Україні озброєння і військову техніку. Їх кінцева мета - вимотати і розчавити Росію затяжною війною і дубиною санкцій", - сказав Чжан.

Посол стверджує, що китайсько-російські відносини вступили "в кращий період в історії", які нібито вийшли на "найвищий рівень довіри, взаємодії і стратегічного значення". Він звинуватив США в тому, що вони намагаються застосувати щодо Росії і України ту ж саму тактику, що і до Китаю з Тайванем. Посол звинувачує Америку в "провокуванні суперництва і конфронтації великих держав".

У Китаї вірять в те, що Росія почала війну тільки щоб "забезпечити власну безпеку і захистити російськомовних людей".

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Китай знайшов вигоду у війні, яку розв'язав Путін в Україні. Після завершення війни Росія може стати "сировинним придатком". Після введення санкцій РФ намагається переорієнтувати свій експорт на Китай, Індію та Азію.

Він також вважає, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

Інші новини:

війна в Україні КНР російське вторгнення Росія
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