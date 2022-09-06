Армія України може звільнити Крим навіть при Путіні в Кремлі - офіцер ЗСУ

Рішення Путіна про повномасштабний напад на Україну зробило сценарій звільнення Криму неминучим, вважає Тарас Березовець.
Окупований Росією Крим буде звільнятиметься виключно військовим шляхом. Деокупація півострова може відбутися як за правління Володимира Путіна в Кремлі, так і після його відходу з влади. Повертати Кримський півострів під контроль Києва будуть Збройні сили України. Територію можна звільнити протягом 5 років. Про це заявив офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що найбільш вірогідним сценарієм бачиться звільнення Криму силовим шляхом. Причому окупований півострів Україна може повернути як при владі Путіна, так і після його відсторонення від керівництва Росією.
"Я вважаю, що Крим в будь-якому випадку звільнятиметься тільки військовим шляхом. Не виключаю – Кримський півострів буде деокуповано ще за життя Путіна. Варіант абсолютно реальний. Півострів може бути звільнений і після його смерті. Ми бачимо, що стан здоров'я Путіна досить нестабільний. Часом він виглядає більш-менш стерпно, а часом огидно, як було на зустрічі з главою МВС РФ Золотовим", - зазначив Березовець.
На його думку, сили оборони України зайдуть на Кримський півострів. Вірогідні сценарії або повноформатної військової операції, або обмежених силових дій.
"При звільненні Криму в будь-якому випадку будуть задіяні Збройні сили України. Вони зайдуть на півострів. Питання тільки в тому, як це виглядатиме – повноцінна військова операція з веденням бойових дій на території півострова або обмежені дії у вигляді стрілецьких боїв. Це станеться, коли Росія залишиться без керівництва і волі до опору. Можливо, окупанти йтимуть до якихось партизанських загонів, відстрілюватися. Але слід розуміти, що за будь-яких обставин це, ще раз повторю, буде військова операція", - вважає військовий.
Кримський півострів можна буде звільнити за 5 років.
"Немає іншого варіанту деокупації Криму. Глава РФ Володимир Путін своїм новим військовим вторгненням в Україну 24 лютого зробив звільнення Києвом Криму вже неминучим. І якщо раніше були тільки довгострокові сценарії звільнення Криму, які передбачали повернення Кримського півострова протягом 40-50 років, і ситуація дійсно виглядала саме так, зараз Путін сам зробив все, щоб наблизити ці терміни. Упевнений, звільнення Криму - питання не десятиліття, а найближчих років. Ми говоримо про термін до 5 років", - підкреслив Тарас Березовець.
Повернення Криму в Україну
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що Крим повернеться в Україну військовим шляхом. За його словами, після повномасштабного нападу Росії ситуація змінилася, і тепер це розуміють навіть на Заході. Дипломатичного шляху немає.
Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія в боротьбі за утримання Криму, швидше за все, стягуватиме на півострів сухопутні війська і посилюватиме там оборону. Однак не виключається варіант, за якого російські війська вийдуть з півострова, а армія України введе туди свої підрозділи. Ситуація залежатиме від обстановки всередині РФ.
Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес сказав, що сили оборони України, за умови підтримки з боку Заходу, до кінця року можуть повернути окуповані після 24 лютого Росією території. Крім того, Київ здатен повернути і Крим. Деокупація півострова, згідно з прогнозом Ходжеса, може відбутися у 2023 році.
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