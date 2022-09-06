Армія України може звільнити Крим навіть при Путіні в Кремлі - офіцер ЗСУ

Сили оборони України зайдуть до Криму - Березовець / Колаж ОК Південь, УНІАН

Окупований Росією Крим буде звільнятиметься виключно військовим шляхом. Деокупація півострова може відбутися як за правління Володимира Путіна в Кремлі, так і після його відходу з влади. Повертати Кримський півострів під контроль Києва будуть Збройні сили України. Територію можна звільнити протягом 5 років. Про це заявив офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що найбільш вірогідним сценарієм бачиться звільнення Криму силовим шляхом. Причому окупований півострів Україна може повернути як при владі Путіна, так і після його відсторонення від керівництва Росією.

"Я вважаю, що Крим в будь-якому випадку звільнятиметься тільки військовим шляхом. Не виключаю – Кримський півострів буде деокуповано ще за життя Путіна. Варіант абсолютно реальний. Півострів може бути звільнений і після його смерті. Ми бачимо, що стан здоров'я Путіна досить нестабільний. Часом він виглядає більш-менш стерпно, а часом огидно, як було на зустрічі з главою МВС РФ Золотовим", - зазначив Березовець.

На його думку, сили оборони України зайдуть на Кримський півострів. Вірогідні сценарії або повноформатної військової операції, або обмежених силових дій.

"При звільненні Криму в будь-якому випадку будуть задіяні Збройні сили України. Вони зайдуть на півострів. Питання тільки в тому, як це виглядатиме – повноцінна військова операція з веденням бойових дій на території півострова або обмежені дії у вигляді стрілецьких боїв. Це станеться, коли Росія залишиться без керівництва і волі до опору. Можливо, окупанти йтимуть до якихось партизанських загонів, відстрілюватися. Але слід розуміти, що за будь-яких обставин це, ще раз повторю, буде військова операція", - вважає військовий.

Кримський півострів можна буде звільнити за 5 років.

"Немає іншого варіанту деокупації Криму. Глава РФ Володимир Путін своїм новим військовим вторгненням в Україну 24 лютого зробив звільнення Києвом Криму вже неминучим. І якщо раніше були тільки довгострокові сценарії звільнення Криму, які передбачали повернення Кримського півострова протягом 40-50 років, і ситуація дійсно виглядала саме так, зараз Путін сам зробив все, щоб наблизити ці терміни. Упевнений, звільнення Криму - питання не десятиліття, а найближчих років. Ми говоримо про термін до 5 років", - підкреслив Тарас Березовець.

Повернення Криму в Україну

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що Крим повернеться в Україну військовим шляхом. За його словами, після повномасштабного нападу Росії ситуація змінилася, і тепер це розуміють навіть на Заході. Дипломатичного шляху немає.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія в боротьбі за утримання Криму, швидше за все, стягуватиме на півострів сухопутні війська і посилюватиме там оборону. Однак не виключається варіант, за якого російські війська вийдуть з півострова, а армія України введе туди свої підрозділи. Ситуація залежатиме від обстановки всередині РФ.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес сказав, що сили оборони України, за умови підтримки з боку Заходу, до кінця року можуть повернути окуповані після 24 лютого Росією території. Крім того, Київ здатен повернути і Крим. Деокупація півострова, згідно з прогнозом Ходжеса, може відбутися у 2023 році.

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