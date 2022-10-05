США звинуватили Україну у вбивстві Дугіної - The New York Times

США звинувачує Україну у вбивстві Дугіної / Колаж фото УНІАН, Reuters, соцмережі

У США вважають, що за вбивством дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна стоїть українська влада. Про це заявили офіційні особи у Вашингтоні, повідомляє The New York Times.

Америка стверджує, що не причетна до підриву машини Дугіної в Москві. Також там заявили, що не передавали ніяку розвідувальну інформацію.

У США стверджують, що влада заздалегідь не знала про спецоперацію. Якби їм була відома подібна інформація, то вони "виступили б проти вбивства Дугіної". Американські чиновники дорікнули українській владі нібито в причетності до вбивства. Однак вони не назвали людей, яких вважають винними в цьому.

Вашингтон переживає, що такі атаки можуть спровокувати Кремль на удари по українських високопосадовцях.

США заявили, що вони розчаровані тим, що Україна не ділиться своїми військовими і таємними планами, а особливо тими, які хочуть зробити на території Росії.

Варто зазначити, що Україна заперечувала свою причетність до вбивства Дугіної.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

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