Україна заперечує свою причетність до підриву машини Дугіної.
У США вважають, що за вбивством дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна стоїть українська влада. Про це заявили офіційні особи у Вашингтоні, повідомляє The New York Times.
Америка стверджує, що не причетна до підриву машини Дугіної в Москві. Також там заявили, що не передавали ніяку розвідувальну інформацію.
У США стверджують, що влада заздалегідь не знала про спецоперацію. Якби їм була відома подібна інформація, то вони "виступили б проти вбивства Дугіної". Американські чиновники дорікнули українській владі нібито в причетності до вбивства. Однак вони не назвали людей, яких вважають винними в цьому.
Вашингтон переживає, що такі атаки можуть спровокувати Кремль на удари по українських високопосадовцях.
США заявили, що вони розчаровані тим, що Україна не ділиться своїми військовими і таємними планами, а особливо тими, які хочуть зробити на території Росії.
Варто зазначити, що Україна заперечувала свою причетність до вбивства Дугіної.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".
У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.
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