Путін підставив лобістів на Заході: Україна може розраховувати на більшу підтримку - Загородній

Світ не вступатиме за Росію / Колаж Фото УНІАН, Главред

Світ вже не буде заступатися за Росію і допомагати їй. Путін підставив всіх своїх лобістів на Заході і тепер Україна може розраховувати на ще більшу підтримку з боку НАТО. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Експерт назвав РФ токсичною державою.

"Путін підставив всіх своїх лобістів на Заході. Вони ж усі розповідали, що це не те, що нам здається. Тепер же вже ніхто за Росію заступатися не буде. Це тепер абсолютно токсична держава, що збрендила", - сказав Загородній.

Він також додав, що Україна може отримати ще більше фінансової та військової допомоги.

"Так, тому що відбувається повне повалення всіх принципів непорушності кордонів Європи. Це порушення принципів Гельсінського договору 1975 року про непорушність кордонів, який підписував Радянський Союз. Тобто це тупо анексія і розділ України. Все, маски скинуті, і тут Росії вже ніхто не допоможе", - додав Загородній.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що в середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів. Повідомляється, що в новий пакет допомоги входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Також ми писали, що 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

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