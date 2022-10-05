ЗСУ "відкобзонили" російського підполковника, який вбивав людей у Грузії та Чечні

ЗСУ ліквідували підполковника, який вбивав людей у Чечні та Грузії / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського начальника артилерії 4-ї військової бази - підполковника Ленара Єнікєєва. Він у 2008 році вбивав людей у Грузії. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Окупанта ліквідували 2 жовтня. Він воював проти України з 20 березня. Відомо, що Єнікєєв був родом з села Буздяк в Башкирії. Він закінчив Буздякскую середню школу і в 2001 році вступив до Казанського артилерійського командного училища.

Після цього він почав свій шлях "воїна" і почав вбивати людей.

ЗСУ ліквідували підполковника, який вбивав людей у Чечні та Грузії / Іраклі Комахідзе

ЗСУ ліквідували підполковника, який вбивав людей у Чечні та Грузії / Іраклі Комахідзе

"5 років служив у Чечні, далі в Адигеї і Дагестані. Учасник бойових дій в Чечні, агресії проти Грузії 2008 року. "ЮОР") на 4-й військовій базі, в 2013 році на посаді командира 2-ї мінометної батареї (зауважте цього в біорафії немає), на момент ліквідації у складі управління бази на посаді начальника артилерії (в/ч 66431 м. Цхінвалі)", - написав Іраклі Комахідзе.

ЗСУ ліквідували підполковника, який вбивав людей у Чечні та Грузії / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "спадкового військового" – 25-річного окупанта-лейтенанта російської армії Антона Ричагова. Молодий російський окупант був "денацифікований" 25 вересня, ховали його в Саратовській області 2 жовтня. Він воював з першого дня вторгнення РФ.

Також стало відомо, що українські військові ліквідували російського окупанта Гілемханова Ільдара з позивним "Самурай". Загарбник був колишнім співробітником ФСБ і встиг повоювати в багатьох гарячих точках, зокрема, у Сирії та Лівії.

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