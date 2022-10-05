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Відповідь повинна бути військовою: Чехія відреагувала на ядерний шантаж Путіна

5 жовтня 2022, 17:00

Президент Чехії вважає, що у світі існує серйозний ризик розвитку ядерного конфлікту.

ядерное оружие, Путин, Земан
Відповідь світу на ядерний удар повинна бути військова / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com, Reuters

Відповідь на ймовірний ядерний удар, який погрожує нанести РФ по Україні, повинна бути військовою. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Ceske Noviny.

Він переконаний, що дипломатії у цьому питанні точно буде замало. Земан додав, що РФ може не просто погрожувати, існує серйозний ризик розвитку ядерного конфлікту.

"І ще до цієї відповіді вони (світові лідери - Главред) повинні надіслати абсолютно чітке попередження, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на українській території, то реакція буде не тільки дипломатичною, а й військовою, з усіма наслідками, які вона може мати", - сказав Земан.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

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