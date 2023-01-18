"Настав переломний момент": Столтенберг закликав членів НАТО негайно дати ще зброї Україні

Столтенберг підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків.

Столтенберг закликав членів НАТО негайно дати більше зброї Україні / УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав негайно збільшити постачання зброї Україні, оскільки, за його словами, настав поворотний момент російської повномасштабної війни. Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю агенції Reuters під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Це переломний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", - пояснив генсек НАТО.

Столтенберг також підтвердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків. Водночас він привітав рішення Британії відправити Києву свої танки Challenger 2.

За його словами, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Столтенберг підкреслив, що протягом останніх тижнів ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася, але тривалі запеклі бої в місті Бахмут на сході продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.

"Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", - додав генсек.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того, повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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