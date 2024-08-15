США анонсували нові пакети допомоги: Білий дім говорить про дефіцит БК у ЗСУ

Вашингтон поскаржився на дефіцит боєприпасів у Збройних сил України.

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США мають намір передати Україні більше зброї / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, скріншот

США незабаром передадуть Україні нові пакети допомоги, повідомив представник Адміністрації Байдена Джон Кірбі, цитує The Guardian. Що увійде до наступного траншу - не розголошують.

Коментар Кірбі прозвучав після того, як міністр оборони Рустам Умєров поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

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За словами Кірбі, дефіцит боєприпасів позбавляє ЗСУ можливості проводити масштабні наступи щонайменше протягом півроку.

При цьому, додав Кірбі, деякі запитувані типи снарядів уже не виробляються США, а наявних обсягів недостатньо для середньострокових цілей ЗСУ.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021-2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015-2017), пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16. Готовність Вашингтона надати Києву ці ракети безпосередньо пов'язана з успіхами ЗСУ в Курській області.

Крім того, 15 серпня генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина до кінця року має намір передати Україні десятки одиниць військової техніки. Йдеться про танки, системи протиповітряної оборони, бронемашини та інше озброєння.

Востаннє США оголошували допомогу Україні 9 серпня. Пакет на 125 млн доларів уміщував засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення і протидії артилерії супротивника та протитанкову зброю.

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