Кірбі дав Путіну пораду, як повернути окуповану територію Курської області

Єдині, хто перебувають у стані війни в Україні - це самі росіяни, сказав представник Білого дому.

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Джон Кірбі порадив Путіну "забиратися з України" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так турбує ситуація в Курській області. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 12 серпня.

За його словами, чергові заяви російських чиновників про те, що нібито захід у Курську область координується Заходом - "це все путінська пропаганда", за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.

Кірбі додав, що "єдині, хто перебувають у стані війни в Україні - це самі росіяни".

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"Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна - захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше і не менше, і так було від самого початку", - наголосив представник Білого дому.

"Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення - нехай він забирається з України та припиняє війну", - додав Кірбі.

Як повідомляв Главред, раніше Кірбі вже давав подібну пораду кремлівському диктатору. У травні він заявив, що якщо Путін хоче вберегти свої війська від ударів західної зброї, то він може просто вивести їх з території України.

"Якщо Путін і російські офіційні особи занепокоєні тим, що їхні війська в Україні можуть бути вражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього - це просто, вивести свої війська", - сказав чиновник під час брифінгу в Білому домі 6 травня.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

12 серпня президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що в наступі на Курську область задіяні бійці Збройних сил України. Про це сказав після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент подякував українським військовим за стійкість і рішучі дії в наступі на Курськ.

Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська утримують близько 1000 квадратних кілометрів російської території та продовжують наступальні операції.

Під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населені пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що операція ЗСУ проводитиметься не лише в Курській області. За його словами, це може допомогти Україні на переговорах із країною-агресором РФ. Мусієнко впевнений, що Росію треба змусити йти на поступки.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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