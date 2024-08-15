Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги

Німеччина до кінця року має намір передати Україні десятки одиниць військової техніки. Йдеться про танки, системи протиповітряної оборони, бронемашини та інші озброєння. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.
В ефірі програми на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини він розповів про те, що до грудня 2024 року Берлін має намір передати Києву по 2 системи ППО малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом MRAP, 16 САУ двох типів та інші озброєння.
Що передасть Україні Німеччина
- 2 Iris-T SLM;
- 2 Iris-T SLS;
- 10 зенітних установок ППО Gepard;
- керовані ракети до Iris-T;
- приблизно 30 танків Leopard 1A5;
- 400 броньованих машин із захистом від мін і засідок за технологією MRAP;
- 12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;
- 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
- автоцистерна Zetros;
- вантажні автомобілі різних типів;
- автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
- дрони різних типів;
- різні системи для боротьби з дронами;
- штурмові гвинтівки і боєприпаси;
- медичне обладнання;
- польовий госпіталь.
Допомога Україні від країн-партнерів - головні новини за темою:
У Міністерстві оборони Литви раніше анонсували новий пакет допомоги Україні. Підтримка включає бойову техніку, системи для протидії БПЛА, транспортні та логістичні ресурси та інше озброєння, серед якого - 14 бронетранспортерів М113.
У США оголосили про потужний пакет військової допомоги Україні. Американці поставлять Києву ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм та іншу допомогу на суму 125 мільйонів доларів.
15 серпня в Білому домі анонсували нову допомогу Україні. У Байдена уточнили, що про черговий пакет оголосять уже найближчими днями. Що конкретно отримає Київ, поки невідомо.
Що відомо про IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.
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