Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги

Німеччина передасть Україні десятки одиниць важкої військової техніки протягом декількох місяців, сказав німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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Україна отримає додаткові одиниці установок IRIS-T і танки Leopard / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Німеччина до кінця року має намір передати Україні десятки одиниць військової техніки. Йдеться про танки, системи протиповітряної оборони, бронемашини та інші озброєння. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг.

В ефірі програми на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини він розповів про те, що до грудня 2024 року Берлін має намір передати Києву по 2 системи ППО малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом MRAP, 16 САУ двох типів та інші озброєння.

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Що передасть Україні Німеччина

2 Iris-T SLM;

2 Iris-T SLS;

10 зенітних установок ППО Gepard;

керовані ракети до Iris-T;

приблизно 30 танків Leopard 1A5;

400 броньованих машин із захистом від мін і засідок за технологією MRAP;

12 самохідних артилерійських установок PzH 2000;

4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;

автоцистерна Zetros;

вантажні автомобілі різних типів;

автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);

дрони різних типів;

різні системи для боротьби з дронами;

штурмові гвинтівки і боєприпаси;

медичне обладнання;

польовий госпіталь.

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Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

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