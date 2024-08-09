США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

Орієнтовна вартість пакету військової допомоги для України становить 125 мільйонів доларів.

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США оголосили про новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

У Міністерстві оборони США у п'ятницю, 9 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.

Пакет військової допомоги США

До нового пакета увійшли:

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ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

неназвана кількість броньованих машин HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини та допоміжне обладнання.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Франція передасть Україні новий пакет допомоги. В новий пакет допомоги від Франції, за даними ЗМІ, ввійде більше сотні бронемашин, артилерійські установки Caesar та кілька десятків легких танків. Крім того, передбачається постачання Україні протитанкових ракет, вантажівок і радарів.

Наприкінці липня США виділили великий пакет допомоги. Відомство опублікувало список озброєння, яке мають передати Україні, а також оборонного замовлення на 1,5 мільярда доларів. Варто зазначити, що обидва пакети містять чималий арсенал зброї.

Країна НАТО анонсувала новий пакет допомоги Україні. Військова допомога Україні від Литви також включатиме зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

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