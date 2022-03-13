Війна в Україні: термінове звернення Зеленського до українців

Президент записав нове відеозвернення.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Президент зазначив, що російські війська не можуть підкорити Україну, оскільки у загарбників немає такої сили і духу, вони тримаються виключно на насильстві.
За словами президента, зброї у окупантів багато, однак при цьому вони органічно не здатні робити життя нормальним.
"В результаті нападу на нашу землю, на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу в аналог так званих "ДНР" і "ЛНР" - у велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність",– сказав Зеленський.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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