Війна в Україні: термінове звернення Зеленського до українців

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Президент зазначив, що російські війська не можуть підкорити Україну, оскільки у загарбників немає такої сили і духу, вони тримаються виключно на насильстві.

За словами президента, зброї у окупантів багато, однак при цьому вони органічно не здатні робити життя нормальним.

"В результаті нападу на нашу землю, на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу в аналог так званих "ДНР" і "ЛНР" - у велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність",– сказав Зеленський.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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