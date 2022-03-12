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У боях з росіянами загинули 1300 Захисників України - Зеленський

12 березня 2022, 16:48

Про втрати серед українських бійців лідер України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками зарубіжних ЗМІ в Києві.

Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський вперше за весь час війни публічно озвучив кількість українських бійців, які загинули в боях з російськими окупантами.Про це український лідер сказав ц

Зеленський сказав, що в боях з росіянами в Україні загинуло близько 1,3 тисячі захисників нашої країни.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що переговори з російськими агресорами могли б відбутися в Єрусалимі. Зустрічі в Україні, Росії та Білорусі навряд чи призведуть до конструктивного діалогу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет може внести істотний внесок у переговорний процес.

"Що стосується країни Ізраїль і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва когось, але я не називаю пана Беннета кимось, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. У ній багато історії і паралелей багато", - вважає керівник держави.

До того радник керівника ОП Олексій Арестович раніше заявив про те, що росіяни скоро спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де їм вдалося просунутися. Йдеться про Маріуполь, Харківську область, і, ймовірно, Київську область. Але їх резерви будуть вичерпані протягом 10 днів.

Автор: Єгор Бунін
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Володимир Зеленський російське вторгнення новини України
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