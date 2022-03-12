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Вступ України в НАТО і закриття неба: Зеленський розкритикував Альянс і вимагає допомоги

12 березня 2022, 17:07

Гарантії безпеки Києву повинні бути надані не тільки від Росії, але й від лідерів інших держав, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Україні вже зараз потрібна допомога від НАТО-Зеленський / Фото Reuters

Наразі немає узгодженої позиції щодо інтеграції України до НАТО. У країн Північноатлантичного альянсу немає узгодженої позиції щодо закриття неба над українською державою. Весь світ відстоював би права і свободи у тому випадку, якби країна була у Альянсі. Києву вже сьогодні потрібна допомога військово-політичного блоку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ глава держави сказав про те, що консолідованої позиції щодо прийняття України до НАТО наразі немає.

"Узгодженої позиції, щоб взяти Україну до НАТО, немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну до НАТО, не було. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну до НАТО, я не бачу і не чую", - вважає гарант.

Крім того, як вважає він, у країн Альянсу не вистачає сміливості для того, щоб закрити небо над українською державою.

"Сміливості в об'єднанні заради України (щодо закриття неба або надання відповідного озброєння) у членів НАТО я не бачу", - каже президент.

За його словами, весь світ наразі відстоював би демократичні цінності у тому випадку, якби Київ перебував би у Альянсі.

"Якби Україна була членом Альянсу, повірте, весь світ відстоював би права і свободи, як ми це робимо", - запевнив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україні потрібна допомога військово-політичного блоку в боротьбі зі збройною агресією Росії тут і зараз.

"Болить зараз, потрібно людині допомагати зі штучним диханням зараз і не можна говорити, що наші двері відкриті, тому що людина вже може не бути живою. Так куди ці двері відкриті? До іншого світу? А ми будемо жити на землі. Тому і воюємо", - додав Зеленський.

Також він підкреслив, що про гарантії безпеки для України слід домовлятися не тільки з Росією, якій вже ніхто не довірятиме, але й з лідерами інших країн.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ готовий обговорювати отримання гарантій безпеки від країн Радбезу ООН і сусідніх держав. Як вважає дипломат, НАТО не готове гарантувати захист України.

viber
НАТО Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
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