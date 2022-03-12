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Єрусалим - точка, де ми можемо зупинити війну: Зеленський виступив з ініціативою щодо діалогу з РФ

12 березня 2022, 16:34

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет може зіграти конструктивну роль у вирішенні військового конфлікту Росії з Україною, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Перемовини з Москвою в Україні, Росії чи у Білорусі навряд чи призведуть до результату - Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Перемовини з РФ могли б відбутися у Єрусалимі. Зустрічі в Україні, Росії та Білорусі навряд чи призведуть до конструктивного діалогу. Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Бенет може зробити значний внесок у процес перемовин. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з представниками іноземних засобів масової інформації він розповів про те, що вже сказав Бенету щодо цієї ініціативи. У Києві вважають, що ізраїльський прем'єр-міністр може зробити важливий внесок в україно-російський перемовний процес.

"Що стосується країни Ізраїлю і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва когось, але я не називаю пана Беннета кимось, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. У ній багато історії і паралелей багато...",- вважає глава держави.

Також він додав, що перемовини в Україні, Росії чи Білорусі навряд чи стануть результативними, тоді як діалог у Єрусалимі може посприяти завершенню військових дій.

"Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися у Росії, Україні та Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти розуміння, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович раніше заявив про те, що росіяни незабаром спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де їм вдалося просунутися. Йдеться про Маріуполь, Харківську область, і, ймовірно, Київську область. Але їх резерви будуть вичерпані протягом 10 днів.

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