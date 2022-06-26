Алігатора "випатрав" Іглою: десантник ЗСУ збив ударний вертоліт РФ

Український десантник уточнив, що ракета влучила в Ка-52, а з підбитої техніки повалив густий дим.
Боєць Збройних сил України збив російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор за допомогою ПЗРК Голка.
Як розповіли в Міністерстві оборони України, раніше розрахунок захисників України заступив на бойове чергування.
"Приблизно о восьмій годині ранку, з боку противника в небі з'явилося три ворожих Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК Ігла, і здійснив пуск", - розповів військовий.
При цьому український десантник уточнив, що ракета влучила в Ка-52, а з підбитої техніки повалив густий дим.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
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