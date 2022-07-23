Відразу на 20 тис. гривень: депутати Верховної Ради підняли зарплати до 49 тисяч

Зарплати депутатів / скріншот, pixabay

10 липня на засіданні Верховної Ради депутати підняли собі виплати і надбавки за рахунок міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів.

Як свідчить карта законопроекту, розміщена на офіційному сайті ВРУ, мова йде про проект Постанови 7561 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради "про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

У понеділок, 18 липня, ВРУ отримала цей документ від групи народних обранців.

Серед них - спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій, серед яких були Ірина Геращенко та Сергій Соболєв. Вони запропонували дозволити фінансувати надбавки для нардепів з коштів держбюджету, які надійдуть в казну України як допомога від міжнародних партнерів.

У вівторок, 19 липня, народні депутати в залі парламенту 308 голосами "за" підтримали цей документ. А в середу, 20 числа, документ підписав глава парламенту.

Підписана Стефанчуком Постанова дозволяє народним депутатам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну.

Право на підвищення зарплати отримали навіть ті депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В результаті оклад депутата збільшиться на рівень до повномасштабної війни: з 28.810 гривень до 49.620 гривень, і це без урахування доплат і додаткових витрат.

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