Ексдепутат Держдуми розповів про ймовірного наступника Путіна

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін поки не поспішає розлучатися з владою, але вже має уявлення про свого ймовірного наступника, заявив колишній депутат Державної Думи Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, новим господарем Кремля може стати людина молодша за Путіна.

За словами співрозмовника, наступник Путіна буде його істотно молодше "але не зовсім молодий. І звичайно - чоловік".

Разом з тим екс-депутат Держдуми скептично оцінив варіант передачі влади в РФ дочці Путіна Катерині Тихоновій.

"Я взагалі не вірю в сценарій, при якому він міг би передати владу жінці...", - додав Пономарьов.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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