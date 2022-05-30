"Спецоперацію" ми вже виграли: Арестович спрогнозував, скільки триватиме війна

Арестович / Reuters, Офіс президента

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "спецоперацію" Україна вже виграла, а ось перемога у війні займе кілька місяців.

"Я хочу, щоб зрозуміли дуже важливу річ. "Спецоперацію" ми вже перемогли російську. А війну ще належить перемогти. І вона буде довгою. Кілька місяців як мінімум", - сказав Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Арестович зазначив, що "змінився темп, змінилася логіка того, що відбувається і прийоми, способи боротьби".

За його словами, залишилося виграти на 4 фронтах:

дипломатичний,

інформаційний,

воєнний,

економічний.

Тепер, каже радник глави ОПУ, необхідно виграти війну на 4 фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному, економічному.

"Це вже не "хто більше зіб'є літаків" або "хто розіб'є повітряний десант". Це про те, хто виграє на дипломатичних майданчиках, на санкційних майданчиках, хто виграє в інформаційній протидії із Заходом і так далі. Російські можливості все ще більші, ніж наші: у фінансовому відношенні і далі...", - зазначив Арестович.

Війна в Україні

Нагадаємо, радник керівникаОофісу президента Олексій Арестович назвав ситуацію на фронті "ахової" для України. Наші військові поки не можуть наносити удари в тил ворога, так як не мають далекобійних засобів. Арестович зазначив, що зараз захід проходить перевірку на адекватність.

Також він заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни і посилення тиску на лінії Херсон - Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ і Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.

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