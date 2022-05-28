Рашисти зазнали "надлом" на одному з напрямків - Арестович

Олексій Арестович розповів про надлом рашистів / Фото УНІАН

Після контратакуючих дій ЗСУ на Бахмутському напрямку угруповання військ РФ, ймовірно, зазнало надлом, йдеться в заяві радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, окупанти не змогли поліпшити тактичне положення на кордоні Донецької та Луганської областей.

"Наші контратакували і відбили Камишеваху. Будемо дивитися, але я б сказав з обережним оптимізмом, що є ознаки надлому російського угруповання на цьому напрямку. Вони зменшують темпи і масштаби дій", - зазначив він.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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