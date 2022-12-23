Створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ: Зеленський дав завдання дипломатам на 2023-й

Основні завдання, які стоять перед українською дипломатією на 2023 рік − старт переговорів про вступ України до Європейського союзу, отримання Україною військової та енергетичної допомоги від західних союзників, а також створення міжнародного трибуналу, який судитиме країну-агресора – Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський в рамках конференції українських послів.
Причому український лідер дуже детально перерахував завдання для дипломатів на 2023 рік:
- початок переговорів про вступ України до ЄС;
- підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів;
- отримання допомоги у сфері оборони та безпеки;
- отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів;
- міжнародна допомога за планом швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan);
- введення нових санкцій проти Росії, блокування російських активів по світу;
- створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів РФ;
- захист українських біженців та допомога в їх поверненні додому.
"Реалізація всіх цих завдань − це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - підсумував Зеленський.
Війна Росії проти України
Журналісти Financial Times раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що у Заходу і України можуть бути різні бачення переговорного процесу з Росією. Західний світ побоюється загрози застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Кримський півострів військовим шляхом.
Була наведена і цитата президента Володимира Зеленського. Гарант підкреслив, що Київ не має наміру йти на діалог з Москвою.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з керівником країни-окупанта Володимиром Путіним. За словами Подоляка, у Путіна більше немає політичних перспектив. Єдиний шанс Росії встояти як єдина держава - провести зміну правлячих еліт.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що глава РФ Путін програв на війні проти України в усіх напрямках. Однак буде ще багато боїв. Як вважає Міллі, взимку і у ЗСУ, і у російських окупантів, буде час для проведення наступальних операцій.
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