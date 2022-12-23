Створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ: Зеленський дав завдання дипломатам на 2023-й

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з українськими послами назвав головні завдання вітчизняної дипломатії на 2023 рік.

Зеленський дав завдання дипломатам на 2023-й / Колаж фото УНІАН

Основні завдання, які стоять перед українською дипломатією на 2023 рік − старт переговорів про вступ України до Європейського союзу, отримання Україною військової та енергетичної допомоги від західних союзників, а також створення міжнародного трибуналу, який судитиме країну-агресора – Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський в рамках конференції українських послів.

Причому український лідер дуже детально перерахував завдання для дипломатів на 2023 рік:

початок переговорів про вступ України до ЄС;

підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів;

отримання допомоги у сфері оборони та безпеки;

отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів;

міжнародна допомога за планом швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan);

введення нових санкцій проти Росії, блокування російських активів по світу;

створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів РФ;

захист українських біженців та допомога в їх поверненні додому.

"Реалізація всіх цих завдань − це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - підсумував Зеленський.

Війна Росії проти України

Журналісти Financial Times раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що у Заходу і України можуть бути різні бачення переговорного процесу з Росією. Західний світ побоюється загрози застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби ЗСУ звільнити Кримський півострів військовим шляхом.

Була наведена і цитата президента Володимира Зеленського. Гарант підкреслив, що Київ не має наміру йти на діалог з Москвою.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що глава РФ Путін програв на війні проти України в усіх напрямках. Однак буде ще багато боїв. Як вважає Міллі, взимку і у ЗСУ, і у російських окупантів, буде час для проведення наступальних операцій.

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