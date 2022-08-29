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Європа не тиха гавань: Зеленський закликав не дозволити росіянам перечікувати війну в ЄС

29 серпня 2022, 20:55

Президент зазначив, що жодна з країн Європи не застрахована від приїзду російських військових злочинців.

Володимир Зеленський
Росіяни не повинні перечікувати війну в ЄС - Зеленський / president.gov.ua

Громадяни РФ не мають перечікувати війну в Україні на відпочинку в країнах ЄС, саме через це їм слід терміново заборонити видавати туристичні візи, йдеться в виступі президента Володимира Зеленського на стратегічному форумі в словенському Бледі.

"Європа не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так й сприймають Європу, саме для цього їм необхідні європейські візи", - сказав він.

Президент зазначив, що жодна з країн Європи не застрахована від приїзду російських військових злочинців, на чиїх руках кров українців, як туристів. За його словами, окупанти можуть отримати певний наказ від керівництва і стати зовсім не туристами. Він додав, що так не має бути і від цього треба захищитися.

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Зеленський зазначив, що треба давати притулок біженцям з РФ, які не хочуть бути громадянами Росії з таким керівництвом, яких політично переслідують і які їдуть зі своєї країни, аби підтримувати мир у світі.

"Але якщо ми говоримо про бізнес, туризм, про багаті сім'ї, які відправляють своїх дітей вчитися у ваших вузах, якщо ми говоримо про купівлю нерухомості та відпочинок, то так не можна", - сказав він.

Заборона на видачу віз росіянам

В інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

У Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, аби розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це-Німеччина, Франція та Нідерланди. Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону на видачу віз для росіян. За його словами, він не хоче ускладнювати для росіян можливості тікати від диктатури керівництва країни.

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