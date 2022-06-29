Захистять Україну від російських ракет: ЗСУ вже освоюють норвезькі NASAMS – Politico

NASAMS допоможуть захистити українські міста від ракетних ударів РФ / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

США передадуть Україні передові норвезькі установки протиракетної оборони середньої та великої дальності. Українські військові вже навчаються роботі з цією сучасною системою. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Politico Пол Маклірі.

Передбачається, що NASAMS допоможуть захистити українські міста від ракетних ударів РФ.

"Україна отримає систему ППО NASMS? Схоже на те. Мені сказали, що українські солдати вже навчаються роботі з цими системами", – написав Маклірі.

NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air missile System) - це пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Ця зброя здатна вражати цілі на відстані понад 160 км, відстежувати до 72 цілей і випускати 54 ракети за 12 секунд.

Проведені випробування показали, що система може бути використана для знищення крилатих ракет.

Одна система NASAMS коштує близько 65 млн дол. Очікується, що на цьому тижні в США офіційно оголосять про передачу таких ракетних систем Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна система ППО для того, щоби захиститися від російських ракет. За його словами, Київ веде переговори з партнерами з цього питання, вже є деякі домовленості.

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