Україна виграє, якщо уряд підніме свою тушу: доброволець з ФРН вилаяв Шольца

Доброволець з ФРН жорстко вилаяв Шольца / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

32-річний боєць Іноземного легіону ЗСУ з Німеччини (позивний "Міха"), ветеран Афганської кампанії у складі німецької армії, піддав найжорстокішій критиці повільність уряду ФРН в плані надання зброї Україні. Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Bild.

"Ми можемо виграти цю війну, якщо федеральний уряд нарешті підніме свою тушу. І ви можете це передати пану Олафу Шольцу. Скажіть, щоб він нарешті перестав протирати штани, проявив ініціативу і щось зробив [для України ‒ Главред] ",- сказав чоловік.

"Міха" також підкреслив, що Німеччина має потужний військовий потенціал, а також військово-промисловий потенціал для допомоги Україні. Тому, на думку легіонера, семи самохідних гаубиць, які вже ФРН надіслало ЗСУ, катастрофічно мало.

"Це нічого! Що таке сім самохідних гаубиць для такої великої країни?", – поставив риторичне питання "Міха".

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Нагадаємо, раніше в Німеччині чиновники заявили, що незабаром бійці ЗСУ завершать курс навчання з метою використання німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Після цього гаубиці можна буде відправити в Україну і передати українській армії в зону бойових дій.

До того в Німеччині представники владної коаліції жорстко розкритикували канцлера Олафа Шольца через те, що той під час візиту до Києва не дав чітких обіцянок з постачання важкого озброєння Україні.

"Прийшов час нарешті дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", — сказав депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

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