Серйозніша, ніж рак: Зеленський розповів про "хворобу" Путіна

Путін розповів про хворобу Путіна / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент РФ Володимир Путін дійсно хворий. І ця хвороба полягає в неповазі до народу України і тортурах українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви (рак, - ред.). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких тортур", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що "хворий" неповагою до українців не лише Путін, але і багато хто з його оточення.

"Це складний момент. І це хвороба, і це питання не лише однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, неповага до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше - це балаканина і це не дуже цікаво", - сказав Зеленський.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає через небезпечне захворювання. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

Інші новини: