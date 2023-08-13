ЗСУ просунулися на 16-19 км і досягли "тактично значущого" прогресу у контрнаступі – NYT

Захисники України суттєво просунулися на двох основних напрямках і рухаються до Азовського моря. Це змусило РФ перекидати свої війська з інших напрямків.

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ЗСУ досягли "тактично значущого" прогресу у контрнаступі/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Українські військові за останні кілька місяців досягли тактично значущого прогресу у контрнаступі, просунувшись вперед на двох основних напрямках.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. Зазначається, що, на думку військових аналітиків, ЗСУ просунулися приблизно на 10-12 миль (16-19 кілометрів) за двома основними напрямками наступу. Вони рухалися у бік Азовського моря, щоб перервати для російських окупантів сполучення між країною-агресоркою Росією і тимчасово окупованим Кримом.

Експерти зазначили, що звільнені українськими воїнами території хоч і відносно невеликі, проте важливі, адже втрата цієї частини територій змусила Москву перекидати свої сили з інших напрямів фронту.

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Аналітики називають досягнення ЗСУ "тактично значущими". Зазначається, що передислокація частини російської окупаційної армії ще більше послабить лінію оборони загарбників і створить можливості для українського війська прорвати оборону ворога.

"Якщо їм (українським військовим – ред.) вдасться просунутися через Урожайне або навколо нього, вони виявляться за 50 миль (80 кілометрів) від Бердянська та Маріуполя на Азовському морі. І з кожною милею, на яку вони просуваються, українські сили чинять більший тиск на російські лінії постачання", – наголошують у виданні.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в глибокій обороні – ЗСУ перехопили ініціативу на фронті. Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна – понад 17 місяців повномасштабної війни".

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що війська РФ послабилися на Запоріжжі, прориви ЗСУ можуть стати вирішальними. У армії України є потенціал, щоб атакувати на півдні, в районі Бахмута і стримувати окупантів уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, вважають аналітики.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі – вони прорвалися і закріплюються на нових рубежах. Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і техніки РФ.

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