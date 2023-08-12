Прорвалися і закріплюються на нових рубежах: ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі

Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і техніки РФ.

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ЗСУ йдуть вперед на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію.

У районі Роботине Запорізької області українські захисники мали частковий успіх. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в Facebook в оперативній інформації.

Повідомляється, що на зазначених напрямках українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Всього на фронті протягом доби сталося 33 бойових зіткнення. При цьому українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ зі свого боку уразили один ворожий зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції.

Російські війська протягом доби здійснили в цілому шість ракетних і 36 авіаційних ударів, а також 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони і населених пунктах.

Внаслідок ворожих атак загинули та поранені серед цивільного населення, серед них – діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на Лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонській області.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку, за останніми даними, втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 244 людини. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

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