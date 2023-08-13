Штурм окопів РФ і рукопашна: екскомандир Айдара розповів про прорив ЗСУ на Півдні

Друга лінія оборони РФ являє собою викопані траншеї і окопи, які майже всі з'єднані між собою в одну мережу.

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ЗСУ йдуть вперед на півдні / Колаж Главред, фото 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Підрозділи Збройних сил України вже підійшли до другої лінії оборони окупантів РФ в районі Роботине, Старомайорського та Оріхова, подолавши першу лінію оборони росіян.

Як розповів в інтерв'ю Radio NV екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий, перші дві лінії оборони РФ насичені мінними полями і розраховані на стримування штурмів ЗСУ.

"Перша лінія була зроблена на дуже значній протяжності — це були суцільні мінні поля. Ось саме сотні квадратних кілометрів замінованої території. Третя лінія — найглибша. Це певною мірою лінія життєзабезпечення для перших двох. Її окремо тримати навряд чи буде реально", - сказав він.

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Екс-командир з Айдару пояснив, що друга лінія оборони РФ являє собою викопані траншеї і окопи, які майже всі з'єднані між собою в одну мережу, а через кожні 5-10 кілометрів встановлені бетоновані доти.

"Не треба очікувати, що там буде швидкий прорив. Чудеса Господні бувають. Але якщо виходити не з надії на диво, то на розбір першої лінії у нас пішло під два місяці. Є підстави вважати, що друга лінія буде даватися приблизно в такому ж темпі", — припускає співрозмовник.

За словами Дикого, кульмінація ближнього бою - це коли бійці ЗСУ буквально застрибують у траншеї окупантів і всередині ведуть ближній контактний бій.

"Це один з найважчих видів боїв, які взагалі існують. Це коли ти реально перед собою бачиш обличчя твого ворога. Це іноді може переходити навіть в рукопашну. Тобто, це найважче. Це вимагає найбільшої мужності", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ успішно контратакують на Запоріжжі. На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині. Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на Лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонській області.

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