"Зовсім скоро": командувач Сухопутних військ Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ

Генерал-полковник Олександр Сирський натякнув, що події розвиватимуться так, як це було свого часу під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.

Олександр Сирський натякнув, що скоро почнеться контрнаступ ЗСУ / Фото t.me/osirskiy

Російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Агресор не залишає надії за всяку ціну взяти Бахмут попри втрати в живій силі та у техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК Вагнер. Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - написав Сирський в Telegram.

Сирський зазначив, що українські воїни перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але при цьому демонструють "надлюдську стійкість, мужність і хоробрість".

відео дня

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, які зараз борються на сході країни.

Як повідомляв Главред, 21 березня генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупаційні війська намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Однак захисники України тримають оборону і стримують ворожі штурми.

Наступ РФ і контрнаступ ЗСУ

Російські окупаційні війська можуть спробувати почати новий наступ на Україну в недалекому майбутньому. Не виключено, що такі атаки будуть здійснюватися на декількох напрямках. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже у травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Інші новини: