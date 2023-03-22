'Після перемоги у війні Україні буде дуже важко': В'ятрович озвучив песимістичний сценарій

В'ятрович підкреслив, що повертати країну на нормальний шлях розвитку після війни це завжди важко.

В'ятрович заявив, що після перемоги у війні з РФ Україні буде дуже важко / УНІАН, 93-я ОМБр

Після перемоги і війні з країною-агресоркою Росією Україні буде дуже важко, адже наразі вона втрачає своїх найкращих синів. Про це під час чату на Главреді розповів історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Ми маємо бути готовими до того, що після перемоги у цій війні нам буде важко. Нам буде важко відбудовувати країну. Нам буде важко повертати людей з-за кордону. І найголовніше, що ми маємо розуміти, що частина людей ніколи не повернеться. І часто це ті найкращі, які зараз загинули", - зазначив В'ятрович.

Він також розповів, що останніми місяцями його стрічка у Facebook являє собою суцільний некролог. У цьому некролозі він бачить багато людей, які могли б бути корисними для України. Вони знали, яким чином відбудовувати нашу країну після нашої перемоги.

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"І це вже навіть не тільки мої ровесники, але й молодші. Це ті люди, кого я намагався втягувати в громадський рух, кого намагався певним чином виховувати. Після втрат на Майдані в 2014 році вірилося, що прийшли молодші, тож, можливо, не завжди нам доведеться виходити на Майдан. Зараз ці молодші гинуть. Постійно отримую інформацію, що не стало того, не стало того, не стало того... Людей, яких ти бачив на площах, які готові були виходити на вулиці і відстоювати свободу, пішли захищати країну і вже не повернуться", - сказав історик.

В'ятрович підкреслив, що повертати країну на нормальний шлях розвитку після війни це завжди важко. Тому що влада важко позбувається якихось надзвичайних повноважень, які вона раніше отримала.

"З ким ми це будемо робити? Де ті люди, які розуміють важливість цього? На жаль, дуже багатьох із них не буде. Тому буде дуже важко", - додав він.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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