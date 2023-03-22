Путін запевняв, що може виграти війну, а Сі Цзіньпін схиляв його до поступок - росЗМІ

Глава КНР нібито пообіцяв господареві Кремля допомогти з розвідкою і товарами, що необхідні для російського ВПК.

ЗМІ з'ясували деталі переговорів Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна / Фото: сайт Кремля

Під час переговорів глави КНР і президента країни-агресора Володимира Путіна господар Кремля погодився на всі без винятку пропозиції китайського лідера в економічній та фінансовій сферах, а також підтримав всі ініціативи в питаннях енергетики та енергоресурсів. Як пише Telegram-канал Генерал СВР, домовленості дійсно вигідні Китаю та вкрай сумнівні в плані вигоди для Росії.

"Але на що не піде президент країни, що воює, заради підтримки у військовій сфері", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, коли Путін і Сі Цзіньпін почали обговорювати "українське" питання, спільне бачення проблем закінчилося.

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"Сі Цзіньпін намагався схилити Путіна до поступок в рамках китайських мирних ініціатив, а президент Росії наполегливо просив допомоги для поліпшення ситуації на фронті, запевняючи, що, отримавши від Китаю допомогу в озброєннях, він здатний виграти війну і принести перемогу над заходом на вівтар російсько-китайської дружби", - пише генерал СВР.

Зазначається, що глава КНР"пообіцяв обміркувати можливі варіанти і пообіцяв допомогти з розвідкою і товарами, необхідними для російського ВПК". Інші питання нібито будуть вирішуватися з часом при досягненні взаєморозуміння.

Також наголошується, що Сі Цзіньпін, "отримавши обіцянки і перспективи в економічній, фінансовій та інших сферах, упевнений не лише в Путіні, але і в обох реальних наступниках: це Дмитро Патрушев, за спиною у якого Микола Патрушев із силовиками, і Мішустін, який у разі смерті Путіна стає фактично першою особою в Росії та має всі шанси стати наступником".

"У підсумку візит до Москви приніс однозначні вигоди і вирішення частини питань для Сі Цзіньпіна і поки неясні перспективи для Путіна", - резюмували на каналі.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заяву про війну в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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